"Підтягують мобілізованих": у ГУР Міноборони розкрили плани військ РФ до Нового року

Окупанти закінчили перегрупування армії у тимчасово зайнятих частинах Херсонської, Запорізької та Донецької областей. Переміщення додаткового контингенту зафіксували у Ростовській та Бєлгородській областях, а також у Криму.

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Російська армія найближчим часом зосередиться на посиленні присутності на тимчасово окупованих територіях України. Наразі ворожі війська поповнюють втрати, сказав речник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Вадим Скібіцький в ефірі єдиного телемарафону.

ЗС РФ після виходу з правого берега Дніпра закінчили перегрупування військ в окупованих частинах Херсонської, Запорізької та Донецької областей. На цих теренах, за словами Скібіцького, вони створили резерви.

ГУР МО наголошує на досить активному переміщенні підрозділів територіальних військ, яких мобілізували в Росії у всіх військових округах.

Українська розвідка помітила переміщення російських військових у Ростовську та Бєлгородську області та через територію тимчасово окупованого Криму до Херсонської області.

Ці кроки Кремль робить для посилення присутності на тимчасово окупованих територіях та поповнення втрат у лавах військ, які ведуть бойові дії з лютого, підсумував речник ГУР МО.

Вторгнення в Україну з Білорусі — в ГУР МО оцінили ймовірність

За словами Скібіцького, українська розвідка поки не бачить створення потужного наступального угруповання у Білорусі.

У цій країні зараз близько 9 тисяч військовослужбовців та 1-а танкова армія провели бойову підготовку. Ці маневри контролює Генеральний штаб ЗС РФ та командування 1-ї танкової армії, додав він.

"Не виключаємо, що може бути два варіанти застосування цієї дивізії: чи то з території Білорусі, чи то ротаційне повернення на територію України — можливо, на Харківський чи інші напрями", — поінформував Скібіцький.

Загроза вторгнення з півночі таки зберігається, очікується активізація бойової підготовки в Білорусі, продовжив речник ГУР МО.

"Проблема полягає в тому, що на сьогодні недостатньо озброєння, яке перевезене до Білорусі. РФ активно знімає зброю та військову техніку зі складів, арсеналів, центрів забезпечення мобілізаційного розгортання", — розповів Скібіцький.

У ГУР Міноборони також не фіксують постачання ракет з Ірану до Росії, але сторони вели такі переговори.

"Є відповідні проєкти угод між Росією та Іраном, на сьогодні постачання такого озброєння ми не зафіксували", — резюмував він.

Нагадаємо, що раніше в українській розвідці говорили про спеціальне поширення чуток про нібито підготовку наступу з Білорусі. Це робиться для залякування українців, наголошували фахівці.

ГУР Міноборони нещодавно провело космічну розвідку об'єктів ЗС РФ на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії та її союзників. Військові визначили близько 2,6 тисячі одиниць військової техніки.