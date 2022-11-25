Народний супутник у справі: космічна розвідка виявила 2600 одиниць техніки, — Міноборони

Радіолокаційна розвідка була проведена за допомогою супутника ICEYE, який було придбано коштом українців. Серед виявлених об'єктів — танки, авіація, ракетні комплекси та ворожі РЛС.

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Головне управління розвідки Міноборони провело космічну радіолокаційну розвідку російських об'єктів як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території окупанта та його союзників. У результаті було виявлено та підтверджено близько 2600 одиниць військової техніки, повідомляє пресслужба ГУР МО України.

Зазначається, що за допомогою супутника ICEYE, а також завдяки контрактному доступу до бази сузір'я супутників SAR-супутників вдалося виявити 2600 одиниць військової техніки серед якої: танки, САУ, ББМ, вертольоти, ОТРК "Іскандер", ЗРК "С-300", ЗРГК "Панцир-С1", ворожі РЛС. Крім того, були виявлені понтонні переправи, катери та намети в місцях розташування підрозділів противника.

Також, за допомогою супутника вдалося виявити розміщення прихованих позицій противника в лісових масивах.

"Отримані за допомогою супутника дані дозволили ефективно визначати приховане розміщення ворога в лісових насадженнях, за будь-якої погоди та вночі", — йдеться у повідомленні.

Можливості супутника ICEYE

Супутники фінської компанії ICEYE спочатку призначалися для спостереження поверхні землі у цивільних цілях. Наприклад, з їх допомогою можна проводити моніторинг танення льодів, передбачати повені та виникнення лісових пожеж, виявляти сейсмічні небезпеки, а також визначати місця незаконної риболовлі.

Сам космічний апарат відносно невеликого розміру, він має вагу до 120 кг оснащені радарами з активною фазованою решіткою Х-діапазону. Обертається супутник навколо Землі на низькій навколоземній орбіті — на висоті близько 600 км.

Особливість фінського апарату полягає в тому, що ICEYE є радіолокаційним, що дозволяють отримувати не звичайні фото в оптичному діапазоні, а зображення з високою роздільною здатністю радіолокації, до 25 сантиметра на піксель. Для порівняння супутники відомої компанії Maxar, що роблять фотографії у звичному видимому діапазоні, забезпечують роздільну здатність 30 сантиметрів на піксель.

Нагадаємо, супутник ICEYE був придбаний благодійним фондом Сергія Притули у серпні 2022 року на кошти українців у межах проєкту "Народний Байрактар". За словами волонтера, фонду вдалося зібрати понад 600 млн грн.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, наявність супутника ICEYE дозволить українській армії мати значну перевагу перед окупантами, оскільки розвіддані необхідні для ефективної реалізації запланованих військових операцій.