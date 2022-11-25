Народный спутник в деле: космическая разведка выявила 2600 единиц техники, — Минобороны

Радиолокационная разведка была проведена с помощью спутника ICEYE, который был приобретен на средства украинцев. Среди обнаруженных объектов — танки, авиация, ракетные комплексы и вражеские РЛС.

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Главное управление разведки Минобороны провело космическую радиолокационную разведку российских объектов, как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории оккупанта и его союзников. В итоге было обнаружено и подтверждено около 2600 единиц военной техники, сообщает пресс-служба ГУР МО Украины.

Отмечается, что с помощью спутника ICEYE, а также благодаря контрактному доступу к базе данных созвездия SAR-спутников удалось выявить 2600 единиц военной техники среди которой: танки, САУ, ББМ, вертолеты, ОТРК "Искандер", ЗРК "С-300", ЗРПК "Панцирь-С1", вражеские РЛС. Кроме того были обнаружены понтонные переправы, катера и палатки в местах расположения подразделений противника.

Кроме того с помощью спутника удалось обнаружить размещение скрытых позиций противника в лесных массивах.

"Полученные с помощью спутника данные позволили эффективно определять скрытое размещение врага в лесных насаждениях, при любой погоде и ночью", — говорится в сообщении.

Возможности спутника ICEYE

Спутники финской компании ICEYE изначально предназначались для наблюдения поверхности земли в гражданских целях. Например, с их помощью можно проводить мониторинг таяния льдов, предсказывать наводнения и возникновения лесных пожаров, выявлять сейсмические опасности, а также определять места незаконной рыбной ловли.

Сам космический аппарат относительно небольшого размера, он имеет вес до 120 кг оснащенные радарами с активной фазированной решеткой Х-диапазона. Вращается спутник вокруг Земли на низкой околоземной орбите — на высоте около 600 км.

Особенность финского аппарата заключается в том, что ICEYE является радиолокационным, что позволяют получать не обычные фото в оптическом диапазоне, а радиолокационные изображения с высоким разрешением, до 25 сантиметра на пиксель. Для сравнения спутники известной компании Maxar, делающие фотографии в привычном видимом диапазоне, обеспечивают разрешение 30 сантиметров на пиксель.

Напомним, спутник ICEYE был приобретен благотворительным фондом Сергея Притулы в августе 2022 на средства украинцев в рамках проекта "Народный Байрактар". По словам волонтера, фонду удалось собрать более 600 млн грн.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, наличие спутника ICEYE позволит украинской армии иметь значительное преимущество перед оккупантами, так как разведданные необходимы для эффективной реализации запланированных военных операций.