Благодаря купленному спутнику, ВСУ смогут эффективнее уничтожать врага, — Резников

Министр обороны рассказал, как будут использовать купленный для армии спутник, отметив, что теперь ВСУ смогут круглосуточно и в любую погоду получать актуальную информацию о ситуации на фронтах.

Министр обороны Украины Алексей Резников не скрывает своей радости от того, что на деньги, собранные украинцами в рамках проекта "Народный Байрактар", купили спутник и доступ к базе данных спутниковой компании ICEYE. Он заверил, что благодаря этому украинская армия получит значительное преимущество перед оккупантами.

"Несколько ступеней вверх"

"Украинцы снова поразили мир и реализовали беспрецедентный проект, — отметил Резников. — Теперь Главное управление разведки, Вооруженные Силы Украины и другие составляющие сил обороны будут располагать данными по группировке спутников компании ICEYE, которые собирают информацию по технологии Synthetic aperture radar (SAR). Это поможет намного эффективнее наносить поражение врагу и быстрее изгнать его с нашей земли, сохранив при этом жизнь наших людей".

Министр сообщил, что после того, как встал вопрос о том, как наиболее эффективно потратить собранные средства, прежде всего исходили из главной задачи — создания качественного превосходства украинской армии над противником. Специалисты Минобороны вместе с Генштабом и ГУР МО проанализировали ситуацию и определили "лучший вариант, который позволит нашей армии подняться на несколько ступеней вверх".

"Дело в том, что, начиная с апреля, в переговорах с партнерами мы особо подчеркивали необходимость получения в виде помощи или приобретения дальнобойного высокоточного оружия, — отметил Резников. — В июне мы начали получать не только системы MLRS разных типов, но и высокоточные снаряды для ствольной артиллерии. Для оптимального использования этого нового потенциала и планирования операций военному командованию требовалось существенно повысить возможности разведки не только на тактическом, но и на оперативном уровне".

Три главных преимущества

Министр обороны сообщил, что сейчас украинская армия получает информацию со спутников от западных партнеров. Однако данные поступают в основном с оптических спутников, а они имею технологические ограничения по работе ночью, в облачную или снежную погоду, а также в условиях, когда поле боя затянуто дымом. Помимо этого, данные поступают с задержкой и не по всем направлениям, которые в тот или иной момент важны для ВСУ.

Теперь все изменилось. Благодаря украинцам, пожертвовавшим деньги, удалось купить один спутник, использующий технологию SAR, позволяющую видеть ночью и через облака. Он будет работать в интересах украинских сил обороны круглосуточно.

"Купить" – это не преувеличение, — подчеркнул Алексей Резников. — Спутник будет получать информацию для нужд обороны Украины столько, сколько будет физически существовать и выполнять свои функции".

[ + – ] Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что теперь армия сможет хорошо разглядеть врага Фото: DW

Помимо этого, был куплен доступ к целому созвездию спутников компании на год, а расшифровка снимков будет организована таким образом, чтобы данные поступали максимально оперативно.

"Наша армия начнет получать сведения, которые вообще не могла получить раньше. При чем будет это делать быстро, тогда, когда нужно, и оттуда, откуда нужно", — отметил министр.

По его словам, в работе разведки также будут использовать и данные партнеров, и это сочетание позволит повысить качество принятия решений.

Почему выбрали ICEYE?

Выбор компании ICEYE Алексей Резников объяснил тем, что она предлагает наилучшие технологии на рынке, которые соответствуют требованиям Генштаба и военной разведки. Однако стоимость услуг была заоблачной, поэтому поначалу военные даже не надеялись, что удастся привлечь эту компанию.

"В процессе переговоров удалось получить такие условия, которые сделали космическую мечту реальностью, — отметил министр. — Наши военные и разведка не скрывали радости. Ведь сочетание качественных разведданных со спутников и возможностей высокоточного оружия действительно создает новые возможности".

Глава Минобороны пообещал, что скоро каждая РСЗО HIMARS, М270 или MARS II, а также каждая пушка или САУ с высокоточными снарядами смогут более эффективно уничтожать врага.

Что такое технология SAR?

Synthetic aperture radar — радиолокационное синтезирование апертуры — позволяет получать радиолокационные изображения поверхности Земли и находящихся на ней объектов вне зависимости от погоды и освещения. Детальность полученных снимков вполне сравнима с аэрофотосъемкой.

Напомним, 18 августа Сергей Притула сообщил, что 600 млн грн, которые украинцы собирали на три дрона Bayraktar TB2, пошли на приобретение спутника и услуг компании ICEYE для разведывательной деятельности ВСУ. Украина уже получила аппарат в свое полное распоряжение. Покупка стала возможной после того, как производитель беспилотников решили передать их украинцам бесплатно.

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