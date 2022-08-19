Завдяки купленому супутнику ЗСУ зможуть ефективніше знищувати ворога, — Резніков

Міністр оборони розповів, як використовуватимуть куплений для армії супутник, зазначивши, що тепер ЗСУ зможуть цілодобово та за будь-якої погоди отримувати актуальну інформацію про ситуацію на фронтах.

Міністр оборони України Олексій Резніков не приховує своєї радості від того, що на гроші, зібрані українцями в межах проєкту "Народний Байрактар", купили супутник і доступ до бази даних супутникової компанії ICEYE. Він запевнив, що завдяки цьому українська армія отримає значну перевагу перед окупантами.

"Кілька щаблів угору"

"Українці знову вразили світ і реалізували безпрецедентний проєкт, — зазначив Резніков. — Тепер Головне управління розвідки, Збройні Сили України й інші складові сил оборони будуть мати дані щодо угруповання супутників компанії ICEYE, які збирають інформацію за технологією Synthetic aperture radar (SAR). Це допоможе набагато ефективніше завдавати поразки ворогові та швидше вигнати його з нашої землі, зберігши при цьому життя наших людей".

Міністр повідомив, що після того, як постало питання про те, як найефективніше витратити зібрані кошти, перш за все виходили з головного завдання — створення якісної переваги української армії над супротивником. Фахівці Міноборони разом із Генштабом і ГУР МО проаналізували ситуацію та визначили "найкращий варіант, який дозволить нашій армії піднятися на кілька щаблів вгору".

"Справа в тому, що, починаючи з квітня, у переговорах із партнерами ми особливо наголошували на необхідності отримання у вигляді допомоги або придбання далекобійної високоточної зброї, — зазначив Резніков. — У червні ми почали отримувати не тільки системи MLRS різних типів, а й високоточні снаряди для ствольної артилерії. Для оптимального використання цього нового потенціалу та планування операцій військовому командуванню потрібно було суттєво підвищити можливості розвідки не тільки на тактичному, а й на оперативному рівні”.

Три головні переваги

Міністр оборони повідомив, що зараз українська армія отримує інформацію із супутників від західних партнерів. Однак дані надходять в основному з оптичних супутників, а вони мають технологічні обмеження з роботи вночі, у хмарну або сніжну погоду, а також в умовах, коли поле бою затягнуте димом. Крім цього, дані надходять із затримкою та не за всіма напрямками, які в той чи інший момент є важливими для ЗСУ.

Тепер усе змінилося. Завдяки українцям, які пожертвували гроші, вдалося купити один супутник, який використовує технологію SAR, що дозволяє бачити вночі та через хмари. Він працюватиме на користь українських сил оборони цілодобово.

"Купити" — це не перебільшення, — підкреслив Олексій Резніков. — Супутник отримуватиме інформацію для потреб оборони України стільки, скільки фізично існуватиме та виконуватиме свої функції".

[ + – ] Міністр оборони України Олексій Резніков упевнений, що тепер армія зможе добре розглянути ворога Фото: DW

Крім цього, купили доступ до цілого сузір'я супутників компанії на рік, а розшифровка знімків буде організована так, щоб дані надходили максимально оперативно.

"Наша армія почне отримувати відомості, які взагалі не могла отримати раніше. При чому це робитиме швидко, тоді, коли потрібно, та звідти, звідки потрібно", — зазначив міністр.

За його словами, у роботі розвідки також використовуватимуть дані партнерів, і це поєднання дозволить підвищити якість ухвалення рішень.

Чому вибрали ICEYE?

Вибір компанії ICEYE Олексій Резніков пояснив тим, що вона пропонує найкращі технології на ринку, які відповідають вимогам Генштабу та військової розвідки. Однак вартість послуг була надхмарною, тож спочатку військові навіть не сподівалися, що вдасться залучити цю компанію.

"У процесі переговорів вдалося отримати такі умови, які зробили космічну мрію реальністю, — зазначив міністр. — Наші військові та розвідка не приховували радості. Адже поєднання якісних розвідданих із супутників і можливостей високоточної зброї справді створює нові можливості".

Глава Міноборони пообіцяв, що незабаром кожна РСЗВ HIMARS, М270 чи MARS II, а також кожна гармата чи САУ з високоточними снарядами зможуть ефективніше знищувати ворога.

Що таке технологія SAR?

Synthetic aperture radar — радіолокаційне синтезування апертури — дозволяє отримувати радіолокаційні зображення поверхні Землі й об'єктів, що розташовані на ній, незалежно від погоди й освітлення. Детальність отриманих знімків цілком можна порівняти з аерофотозйомкою.

Нагадаємо, 18 серпня Сергій Притула повідомив, що 600 млн грн, які українці збирали на три дрони Bayraktar TB2, пішли на придбання супутника та послуг компанії ICEYE для розвідувальної діяльності ЗСУ. Україна вже отримала апарат у своє повне розпорядження. Придбання стало можливим після того, як виробник безпілотників вирішив передати їх українцям безплатно.

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