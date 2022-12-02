Крым готовят к мобилизации: в Керчи собирают данные военнообязанных, – Генштаб ВСУ

Военкомы начали раздавать повестки на полуострове еще в конце ноября. Тысячи крымчан были вынуждены уехать за границу, спасаясь от произвольного набора в оккупационные войска, говорят правозащитники.

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Российские оккупанты готовят новую волну мобилизации во временно оккупированном Крыму. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"На временно оккупированной территории АР Крым сотрудники военных комиссариатов проводят подготовку к очередной волне мобилизации", — подчеркнули военные.

В Керчи руководство госпредприятий сверяют данные о военнообязанных, добавил Генштаб.

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Украинские военные указывали, что в оккупированном Крыму с 21 ноября начали вручать под подпись повестки о мобилизации.

В Симферополе 19 ноября российские "главы силовых структур" собрались на совещание с оккупационными властями города и поселковых советов. Кремлевские ставленники, по данным Генштаба, обсуждали провалы показателей по мобилизации в армию РФ.

Правозащитники из организации "Крым SOS" говорили о скрытой мобилизации в Крыму, несмотря на объявления о ее окончании из Кремля.

По данным российского командования, на полуострове мобилизовали порядка 2 тысяч человек. "Власти" уверяют, что это были резервисты с опытом, но правозащитники фиксировали массовые случаи произвольного набора в оккупационные войска.

"Тысячи крымчан были вынуждены уехать за границу или перейти на подпольное существование, оставаясь в родных местах", — сообщили в организации.

Ситуация на юге Украины

Вражеские войска ужесточили фильтрационные меры на временно занятой территории Херсонской области. По данным украинского штаба, ВС РФ проверяют все транспортные средства, документы и телефоны местных жителей на пропускных пунктах на въезд и выезд из Геническа.

Армия РФ на Херсонском направлении обороняется и обстреливает из артиллерии районы населенных пунктов на правом берегу Днепра — Качкаровку, Токаревку и Антоновку. Не прекращаются обстрелы окраин и самого города Херсон, заключил Генштаб ВСУ.

Напомним, что украинское командование считает опасным наличие российских военных резервов на севере Крыма. Джанкой и близлежащие районы оккупанты превратили в крупнейшую военную базу.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что ВСУ смогут вернуть Крым к маю 2023 года, если "сделают все правильно".

В Верховной Раде Украины недавно рассказали о планировании операции по освобождению Крыма в 2023 году. Вступать в "бессмысленную лобовую атаку" на полуострове, как говорят нардепы, никто не будет.