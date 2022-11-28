Украина планировала операцию по освобождению Крыма на 2023 год, — нардеп

Замглавы оборонного комитета в Верховной Раде Михаил Забродский рассказал, что военное командование разработало тактику, "которая может сработать", а Украина не намерена вступать в "бессмысленную лобовую атаку".

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Украина готовила операцию по возвращению оккупированного Россией Крыма на 2023 год. Об этом сказал замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Михаил Забродский в интервью изданию The Economist.

Он отметил, что деоккупация полуострова возможна и добавил, что не известно, когда именно процесс возврата Крыма начнется. По его словам, впереди много сражений, которые нужно выиграть.

"Но история показывает, что оккупационным силам всегда трудно удержать Крым", — сказал нардеп.

Забродский убеждает, что военное командование разработало тактику, "которая может сработать". По его словам, Украина не намерена вступать в "бессмысленную лобовую атаку" на полуострове.

"Есть и другие интересные возможности общевойскового маневра с применением сухопутных войск, морских десантов и атак с воздуха. Доминированию России на море и в воздухе можно было помешать с помощью асимметричных уловок", — заявил генерал-лейтенант.

Однако по информации журналистов, Украина, вероятно, сначала сосредоточится на освобождении других территорий. Украинские войска намерены разорвать сухопутный "мост", который соединяет Россию и Крым.

Это понимают и российские военные командиры, которое разработали и укомплектовали оборонительные линии на этом направлении. Источник издания в военной разведке уверен, что структурные преимущества Украины — способность проводить высокомобильные атаки и разрывать линии снабжения, одержат верх.

"Мы на каждом этапе демонстрировали правильность нашей тактики и сосредоточенность на логистике. Мы продемонстрируем это снова", — рассказал он журналистам.

Напомним, 25 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что готов возвращать Крым невоенным путем. По его словам, если решение не предусматривает деоккупацию полустрова, то это заморозка войны и пустая трата времени.

Ранее, 19 ноября в Минобороны Украины рассказали, что к концу декабря украинские военные могут зайти в Крым, а до конца весны боевые действия с Россией закончатся.