Деоккупация Крыма: Зеленский заявил о готовности возвращать полуостров невоенным путем

По словам президента Украины, если решение не предусматривает деоккупацию Крыма, то это заморозка войны и пустая трата времени.

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Украине нужно вернуть все свои территории. В ином случае война будет заморожена, а не завершена. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для Financial Times.

Путь на поле боя — это путь, когда нет дипломатии. Если Украина не вернет все свои территории, то только вопрос времени, когда война разгорится снова. В издании пишут, что у некоторых стран Запада вызывает озабоченность вероятность того, что любая попытка Украины вернуть оккупированный Крым может привести к эскалации. Возможно, вплоть до применения ядерного оружия.

На это украинский президент заявляет, что если у кого-то есть способ вернуть Крым невоенным путем, то он поддержит этот вариант.

"Я понимаю, что всех смущает ситуация и то, что будет с Крымом. Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за. Если решение не предусматривает деоккупацию и Крым входит в состав Российской Федерации, никто не должен тратить на это свое время. Это пустая трата времени", — заявил Зеленский.

Вместе с тем украинский лидер подчеркнул, что разрушение критической инфраструктуры не ослабит решительности освободить все захваченные земли. Украине нужно больше средств ПВО для защиты критически важной инфраструктуры, а также поставки дизтоплива для генераторов.

Напомним, по данным СМИ, Путину перед саммитом G20 предложили проект мирного соглашения с Украиной. Вопрос Крыма якобы предлагают заморозить на 7 лет.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что ВСУ могут войти в Крым уже к концу декабря 2022 года. А до конца весны война с РФ может закончиться.