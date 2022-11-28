Україна планувала операцію зі звільнення Криму на 2023 рік, — нардеп

Заступник голови оборонного комітету у Верховній Раді Михайло Забродський розповів, що військове командування розробило тактику, "яка може спрацювати", а Україна не має наміру вступати в "безглузду лобову атаку".

Related video

Україна готувала операцію щодо повернення окупованого Росією Криму на 2023 рік. Про це сказав заступник голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки та оборони Михайло Забродський в інтерв'ю The Economist.

Він зазначив, що деокупація півострова можлива і додав, що не відомо, коли саме процес повернення Криму розпочнеться. За його словами, попереду багато битв, які потрібно виграти.

"Але історія показує, що окупаційним силам завжди важко утримати Крим", — сказав нардеп.

Забродський переконує, що військове командування розробило тактику, яка може спрацювати. За його словами, Україна не має наміру вступати у "безглузду лобову атаку" на півострові.

"Є й інші цікаві можливості загальновійськового маневру із застосуванням сухопутних військ, морських десантів та атак з повітря. Домінуванню Росії на морі та в повітрі можна було перешкодити за допомогою асиметричних хитрощів", — заявив генерал-лейтенант.

Однак, за інформацією журналістів, Україна, ймовірно, спочатку зосередиться на звільненні інших територій. Українські війська мають намір розірвати сухопутний "міст", який з'єднує Росію та Крим.

Це розуміють і російські військові командири, які розробили та укомплектували оборонні лінії на цьому напрямі. Джерело видання у військовій розвідці впевнене, що структурні переваги України — здатність проводити високомобільні атаки та розривати лінії постачання, здобудуть верх.

"Ми на кожному етапі демонстрували правильність нашої тактики та зосередженість на логістиці. Ми продемонструємо це знову", — розповів він журналістам.

Нагадаємо, 25 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що готовий повертати Крим невійськовим шляхом. За його словами, якщо рішення не передбачає деокупацію півострова, то це замороження війни й марнування часу.

Раніше, 19 листопада, в Міноборони України розповіли, що до кінця грудня українські військові можуть зайти до Криму, а до кінця весни бойові дії з Росією закінчаться.