Нова загроза: окупаційна влада в Криму готується до наступу ЗСУ

До музеїв тимчасово окупованого Криму почали завозити пакувальні матеріали для вивезення експонатів.

Related video

Росіяни готують до евакуації музейні експонати на території тимчасово окупованого Кримського півострова. Про це стало відомо із публікації Кримського інституту стратегічних досліджень у Facebook.

"Нова загроза музейним колекціям! До частини кримських музеїв завезли пакувальний матеріал для евакуації колекцій", — йдеться у повідомленні.

Автори публікації повідомляють, що згідно з даними інсайдерів, вивезення музейних експонатів заплановане на випадок відходу російських збройних сил до міста Перекоп.

Експерти Кримського інституту стратегічних досліджень не виключають, що окупанти можуть розпочати спустошення музейних фондів Криму ще раніше. На їхню думку, так звана "евакуація" може стартувати із наступом ЗСУ на лівий берег Дніпра.

Раніше російські загарбники також пограбували Херсонський художній музей. За словами директора музею Аліни Доценко, окупанти вивезли на територію Росії близько 80% виставкового фонду. Серед вкрадених експонатів є картини XVIII-XIX століть західноєвропейських, українських та російських художників.

Нагадаємо, що окупаційна влада на Кримському півострові готується до нової хвилі мобілізації. У місті Керч керівники державних підприємств звіряють дані щодо військовозобов'язаних.

Фокус також писав про те, що глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген допускає звільнення Криму військовим шляхом. За його словами, Україна не має підстав покладатися на домовленості з Російською Федерацією.

Ще ми писали, що представник окупаційної влади Володимир Сальдо заявив про намір збудувати нові селища на захоплених територіях між Херсонською областю та Кримом. За словами колаборанта, ціни на нерухомість у новому населеному пункті будуть нижчими, ніж у Криму.