Окупанти хочуть збудувати нові селища на Арабатській стрілці між Херсонською областю та Кримом

За словами так званого "губернатора" Володимира Сальдо, вже розпочалася розробка проєктно-кошторисної документації. Він заявляє, що ціни на житло у захопленій курортній зоні "будуть нижчими, ніж у Криму".

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Проросійська окупаційна влада хоче побудувати нові населені пункти на ділянці Арабатської стрілки, розташованої в захопленому Генічеському районі Херсонської області. Про це заявив так званий "тво губернатора" регіону Володимир Сальдо.

"У нас є зокрема доручення президента [РФ Володимира Путіна] поки що розвивати інші населені пункти на Лівобережжі, зокрема, на Арабатській стрілці. Але в нас і інші місця є, де можна взагалі відновити будівництво житла", — прокоментував колаборант.

За словами Сальдо, розробка проєктно-кошторисної документації для цього вже розпочалася. Він також наголосив, що розробляється "план розвитку" окупованої Арабатської стрілки та Генічеська.

[ + – ] Арабатська стрілка знаходиться між Херсонською областю та Кримом.

Нині загарбники описують всі об'єкти незавершеного будівництва. На цих майданчиках вони планують зводити житлові будинки, адміністративні об'єкти, школи, дитячі садки та лікарні.

Сальдо наголошує, що житло на Арабатській стрілці можна буде отримати за житловими сертифікатами, які зараз нібито видаються мешканцям Херсонської області. Ціни на таке житло, як зазначає помічник окупантів, будуть значно нижчими, ніж у Криму.

"Там таки нерухомість дорожча, а тут буде нове житло, і ціна буде нижчою", — резюмував Сальдо.

Арабатська стрілка — вузька коса довжиною 117 км, що розділяє Азовське море і озеро Сиваш. Північна частина коси входить до складу Генічеського району Херсонської області, південна — до складу Автономної Республіки Крим.

Уздовж Арабатської стрілки проходить ґрунтова дорога з Генічеська на Керченський півострів, прокладена ще у 1835 році як поштовий тракт.

Нагадаємо, вранці 24 лютого жителі Генічеська на Херсонщині повідомили про підірваний міст на Арабатську стрілку. Користувачі у соцмережах одразу ж розповіли, що "російські війська проїхали у бік Мелітополя".

До повномасштабного вторгнення Фокус у своїй статті розповідав, як живе місто Генічеськ на адміністративному кордоні з окупованим Кримом.