Оккупанты хотят построить новые поселки на Арабатской стрелке между Херсонской областью и Крымом

По словам так называемого "губернатора" Владимира Сальдо, уже началась разработка проектно-сметной документации. Он заявляет, что цены на жилье в захваченной курортной зоне "будут ниже, чем в Крыму".

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Пророссийские оккупационные власти хотят построить новые населенные пункты на участке Арабатской стрелки, расположенной в захваченном Геническом районе Херсонской области. Об этом заявил так называемый "врио губернатора" региона Владимир Сальдо.

"У нас есть в том числе поручение президента [РФ Владимира Путина] пока развивать другие населенные пункты на Левобережье, в частности, на Арабатской стрелке. Но у нас и другие места есть, где можно вообще-то возобновить строительства жилья", –– прокомментировал коллаборант.

По словам Сальдо, разработка проектно-сметной документации для этого уже началась. Он также подчеркнул, что разрабатывается "план развития" оккупированной Арабатской стрелки и Геническа.

[ + – ] Арабатская стрелка находится между Херсонской областью и Крымом

В настоящее время захватчики ведут опись всех объектов незавершенного строительства. На этих площадках они планируют возводить жилые дома, административные объекты, школы, детские сады и больницы.

Сальдо подчеркивает, что жилье на Арабатской стрелке можно будет получить по жилищным сертификатам, который сейчас якобы выдаются жителям Херсонской области. Цены на такое жилье, как отмечает пособник оккупантов, будут значительно ниже, чем в Крыму.

"Там все-таки недвижимость дороже, а здесь будет новое жилье, и цена будет ниже", — резюмировал Сальдо.

Арабатская стрелка –– узкая коса длиной 117 км, разделяющая Азовское море и озеро Сиваш. Северная часть косы входит в состав Генического района Херсонской области, южная –– в состав Автономной Республики Крым.

Вдоль Арабатской стрелки проходит грунтовая дорога из Геническа на Керченский полуостров, проложенная еще в 1835 году как почтовый тракт.

Напомним, утром 24 февраля жители Геническа в Херсонской области сообщили о подорванном мосте на Арабатскую стрелку. Пользователи в соцсетях сразу же рассказали, что "российские войска проехали в сторону Мелитополя".

До полномасштабного вторжения Фокус в своей статье рассказывал, как живет город Геническ на административной границе с оккупированным Крымом.