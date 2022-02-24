На Херсонщине сообщают о подорванном мосте на Арабатскую стрелку

Жители Генического района говорят, что автомобильный мост на Арабатскую стрелку попал под обстрел.

С раннего утра жители Генического района сообщают о взрывах. "В домах трясутся люстры, люди прячутся в подвалы", — сообщает очевидец с места событий. Появилась официально не подтвержденная информация, что взорвали мост на Арабатскую стрелку. В соцсетях выложили фото и видео с кадрами поврежденного моста.

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Пользователи в соцсетях пишут, что "российские войска проехали в сторону Мелитополя".

Государственная пограничная служба Украины сообщает, что российские войска атакуют с территории оккупированного Крыма. В результате обстрела из ракетных систем в районе населенного пункта Преображенка в Херсонской области погиб пограничник.

На админгранице с полуостровом украинская Погранслужба зафиксировала движение военной спецтехники.

Как ранее сообщал Фокус, подразделениям Вооруженных сил Украины удалось остановить наступление российской армии в районе Счастья.