На Херсонщині повідомляють про підірваний міст на Арабатську Стрілку

Жителі Генічеського району кажуть, що автомобільний міст на Арабатську Стрілку потрапив під обстріл.

Зранку мешканці Генічеського району повідомляють про вибухи. "У будинках тремтять люстри, люди ховаються в підвали", — повідомляє очевидець з місця подій. З'явилася офіційно не підтверджена інформація, що підірвали міст на Арабатську Стрілку. У соцмережах виклали фото та відео з кадрами пошкодженого мосту.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Користувачі в соцмережах пишуть, що "російські війська проїхали в бік Мелітополя".

Державна прикордонна служба України повідомляє, що російські війська атакують із території окупованого Криму. Внаслідок обстрілу з ракетних систем у районі населеного пункту Преображенка на Херсонщині загинув прикордонник.

На адмінкордоні з півостровом українська Прикордонна служба зафіксувала рух військової спецтехніки.

Як раніше повідомляв Фокус, підрозділам Збройних сил України вдалося зупинити наступ російської армії в районі Щастя.