Допомогли фахівці з Криму: у Херсоні окупанти пограбували художній музей

За словами адміністрації музею, найбільше російських окупантів зацікавили шедеври XVIII-XIX століть. Російські військові вивезли 80% виставкового фонду.

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Херсонський художній музей під час окупації російськими військами втратив 80 відсотків свого виставкового фонду. Про це розповіла директорка музею Аліна Доценко в інтерв'ю із журналістами "Бабель".

За словами Доценко, військові ЗС РФ вивезли з музею картини XVIII-XIX століть, що належать пензлям західноєвропейських, українських і російських художників. Також окупанти викрали з музею картини, створені в період СРСР.

А ось сучасний живопис мародерів не зацікавив. Картини, створені нашими сучасниками, залишились у будівлі музею.

"Музей грабували з 31 жовтня по 4 листопада. Майже 70 людей вантажили картини у фури, які в міру наповнення виїжджали з Херсона. Група людей, які грабували музей, складалася з вантажників і працівників ФСБ", — уточнила Доценко.

А її колега — хранителька фондів музею Ганна Скрипка — стверджує, що серед росіян, які грабують музей, могли бути присутні працівники музеїв Криму, які консультували військових щодо цінності експонатів і методів транспортування картин.

За інформацією журналістів "Бабеля", які провели власне розслідування, цінні експонати з Херсонського художнього музею російські військові вивезли в Сімферопольський краєзнавчий музей. Місцеві жителі розповіли співробітникам ЗМІ про фури, з яких біля музею вивантажували картини.

Нагадаємо, росіяни викрали на Херсонщині понад 15 тисяч музейних цінностей. Окрім унікальних картин, що знаходяться в експозиціях музеїв Херсона та Нової Каховки, російські окупанти також вивезли з міста побутову техніку й унітази.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти пограбували художній музей у Маріуполі. Серед експонатів було сім оригінальних шедеврів — картини Куїнджі, Айвазовського та Дубовського.