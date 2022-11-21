Помогли специалисты из Крыма: в Херсоне оккупанты разграбили художественный музей

По словам администрации музея, более всего российских оккупантов заинтересовали шедевры XVIII-XIX веков. Российские военные вывезли 80% выставочного фонда.

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Херсонский художественный музей во время оккупации российскими войсками потерял 80% своего выставочного фонда. Об этом рассказала директор музея Алина Доценко в интервью с журналистами "Бабель".

По словам Доценко, военные ВС РФ вывезли из музея картины XVIII-XIX веков принадлежащие кистям западноевропейских, украинских и российских художников. Также оккупанты похитили из музея картины, созданные в период СССР.

А вот современная живопись мародеров не заинтересовала. Картины, созданные нашими современниками, остались в здании музея.

"Музей грабили с 31 октября по 4 ноября. Около 70 человек грузили картины в фуры, которые по мере наполнения выезжали из Херсона. Группа людей, грабивших музей, состояла из грузчиков и работников ФСБ", — уточнила Доценко.

А ее коллега — хранительница фондов музея Анна Скрипка — утверждает, что среди россиян, грабящих музей, могли присутствовать работниками музеев Крыма, которые консультировали военных по поводу ценности экспонатов и методов транспортировки картин.

По информации журналистов "Бабеля", которые провели собственное расследование, ценные экспонаты из Херсонского художественного музея российские военные вывезли в Симферопольский краеведческий музей. Местные жители рассказали сотрудникам СМИ о фурах, из которых возле музея выгружали картины.

Напомним, россияне похитили на Херсонщине более 15 тысяч музейных ценностей. Кроме уникальных картин, находящихся в экспозициях музеев Херсона и Новой Каховки, российские оккупанты также вывезли из города бытовую технику и унитазы.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты разграбили художественный музей в Мариуполе. Среди экспонатов были семь оригинальных шедевров — картины Куинджи, Айвазовского и Дубовского.