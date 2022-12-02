"Україна має повне право": у Німеччині висловилися про звільнення Криму військовим шляхом

За словами голови Мюнхенської конференції з безпеки Крістофа Гойсґена, Україна випробувала всі способи дипломатичного врегулювання конфлікту з Росією. Він зазначив, що Київ не має підстав покладатися на домовленості з РФ.

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Голова Мюнхенської конференції з безпеки та радник Ангели Меркель Крістоф Гойсґен заявив, що Німеччина має підтримати Україну у її спробах звільнити Кримський півострів військовим шляхом. Про це він розповів в інтерв'ю DW.

"Крим, безумовно, є частиною України, і Україна має повне право відвоювати та повернути свою територію. Тому рішення має приймати Україна", — зазначив радник ексканцлера Німеччини.

Гойсґен згадав про те, що після вторгнення РФ в Україну у 2014 році Німеччина робила спроби утихомирити російську сторону через переговори та Мінські угоди. Наразі дипломат закликає до всебічної допомоги Україні, дивлячись на масштаб російської агресії.

"Погляньте тільки на Маріуполь, на те, як вони його зруйнували! Вони зруйнували його так само як Грозний. Тож ми маємо надавати всебічну підтримку українцям, і якщо Україна може повернути Крим, її необхідно підтримати", — каже Крістоф Гойсґен.

Радник колишнього канцлера ФРН також наголосив, що Російська Федерація активно просуває свою пропаганду на міжнародному рівні. Він зазначив, що велика кількість прихильників Кремля перебуває у країнах, ключовим інвестором яких є ЄС.

Крістоф Гойсґен закликав лідерів Європейського Союзу краще інформувати країни Африки та Латинської Америки про війну в Україні.

"І я вважаю, що ми маємо чітко заявити: те, що Росія робить в Україні, — це не продовження конфлікту між Сходом і Заходом, а кричуще порушення міжнародного права", — сказав Гойсґен.

Дипломат також повідомив, що може зрозуміти громадян України, які виступають проти мирних переговорів із РФ. Він згадав про те, що згідно з Будапештським меморандумом, Росія мала гарантувати територіальну цілісність України.

Нагадаємо, що росіяни збираються проводити нову хвилю мобілізації в окупованому Криму. За даними Генштабу України, у Керчі глави підприємств почали звіряти дані військовозобов'язаних.

Фокус також писав про те, яка небезпека загрожує ЗСУ у Криму. Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов стверджує, що окупанти перетворили місто Джанкой на найбільшу військову базу на півострові.