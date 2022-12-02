"Украина имеет полное право": в Германии высказались об освобождении Крыма военным путем

По словам главы Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена, Украина испробовала все способы дипломатического урегулирования конфликта с Россией. Он отметил, что у Киева нет основания полагаться на договоренности с РФ.

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Глава Мюнхенской конференции по безопасности и советник Ангелы Меркель Кристоф Хойсген заявил, что Германия должна поддержать Украину в ее попытках освободить Крымский полуостров военным путем. Об этом Хойсгер рассказал в интервью DW.

"Крым, безусловно, является частью Украины, и Украина имеет полное право отвоевать и вернуть свою территорию. Поэтому решение должна принимать Украина", – отметил советник экс-канцлера Германии.

Хойсген упомянул о том, что после вторжения РФ в Украину в 2014 году Германия предпринимала попытки усмирить российскую сторону посредством переговоров и минских соглашений. Сейчас дипломат призывает к всесторонней помощи Украине, взирая на масштаб российской агрессии.

"Взгляните только на Мариуполь, на то, как они его разрушили! Они разрушили его так же как Грозный. Так что мы должны оказывать всестороннюю поддержку украинцам, и если Украина может вернуть Крым, ее необходимо поддержать", — говорит Кристоф Хойсген.

Советник бывшего канцлера ФРГ также подчеркнул, что Российская Федерация активно продвигает свою пропаганду на международном уровне. Он отметил, что большое количество сторонников Кремля находится в странах, ключевым инвестором которых является ЕС.

Кристоф Хойсген призвал лидеров Европейского союза лучше информировать страны Африки и Латинской Америки о войне в Украине.

"И я считаю, что мы должны четко заявить: то, что Россия делает в Украине, – это не продолжение конфликта между Востоком и Западом, а вопиющее нарушение международного права", — заключил Хойсген.

Дипломат также сообщил, что может понять граждан Украины, которые выступают против мирных переговоров с РФ. Он упомянул о том, что согласно Будапештскому меморандуму, Россия должна была гарантировать территориальную целостность Украины.

Напомним, что россияне собираются проводить новую волну мобилизации в оккупированном Крыму. По данным Генштаба Украины, в Керчи главы предприятий начали сверять данные военнообязанных.

Фокус также писал о том, какая опасность угрожает ВСУ в Крыму. Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов утверждает, что оккупанты превратили город Джанкой в крупнейшую военную базу на полуострове.