Новая угроза: оккупационные власти в Крыму готовятся к наступлению ВСУ

В музеи временно оккупированного Крыма начали завозить упаковочные материалы для вывоза экспонатов.

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Россияне подготавливают к эвакуации музейные экспонаты на территории временно оккупированного Крымского полуострова. Об этом стало известно из публикации Крымского института стратегических исследований в Facebook.

"Новая угроза музейным коллекциям! В часть крымских музеев завезли упаковочный материал для эвакуации коллекций", — говорится в сообщении.

Авторы публикации сообщают, что согласно данным инсайдеров, вывоз музейных экспонатов запланирован на случай отхода российских вооруженных сил к городу Перекоп.

Эксперты Крымского института стратегических исследований не исключают, что оккупанты могут начать опустошение музейных фондов Крыма еще раньше. По их мнению, так называемая "эвакуация" может стартовать с наступлением ВСУ на левый берег Днепра.

Ранее российские захватчики также разграбили Херсонский художественный музей. По словам директора музея Алины Доценко, оккупанты вывезли на территорию России около 80% выставочного фонда. Среди украденных экспонатов числятся картины XVIII-XIX веков западноевропейских, украинских и российских художников.

Напомним, что оккупационные власти на Крымском полуострове готовятся к новой волне мобилизации. В городе Керчь руководители государственных предприятий сверяют данные о военнообязанных.

Фокус также писал о том, что глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген допускает освобождение Крыма военным путем. По его словам, в Украины нет оснований полагаться на договоренности с Российской Федерацией.

Еще мы писали, что представитель оккупационной власти Владимир Сальдо заявил о намерении построить новые поселки на захваченных территориях между Херсонской областью и Крымом. По словам коллаборанта, цены на недвижимость в новом населенном пункте будут ниже, чем в Крыму.