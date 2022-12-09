Вибухи у Москві: у ТЦ "Мега Хімки" почалася масштабна пожежа (відео)

Площа займання московського торговельного центру становить приблизно 7000 кв. Очевидці повідомляють про потужні вибухи у районі ТЦ.

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Вранці дев'ятого грудня на Ленінградському шосе в Москві сталося масштабне загоряння торгового центру "Мега Хімки". Про це повідомляють у Telegram-каналі МНС Російської Федерації.

Вогонь поширився на площу приблизно 7000 м². Пожежі присвоєно четвертий із п'яти рівнів складності.

"Займання сталося в торговому центрі м. Хімки. На місці працюють пожежні підрозділи, проводиться нарощування сил і коштів. У готовність приведено авіацію МНС Росії. Інформація про постраждалих не надходила", — йдеться у повідомленні МНС РФ у Telegram.

На відеороликах, опублікованих у Telegram-каналах, чути сильні вибухи. Також повідомляється, що внаслідок вибуху повалилося перекриття. Причини займання поки що невідомі.

[ + – ] Пожежа у московському ТЦ "Мега Хімки"

Нагадаємо, що 8 грудня у тимчасово окупованому Криму пролунало кілька вибухів. Пізніше Telegram-канали уточнили, що у регіоні працювала система протиповітряної оборони.

Фокус також писав про те, що атаки на аеродроми в глибині Російської Федерації завдадуть потужного психологічного удару по російським політикам та військам.

Ще ми писали, що у мережі з'явилися нові супутникові знімки російського аеродрому "Енгельс" після вибуху. На фотографіях можна побачити щонайменше один пошкоджений бомбардувальник Ту-95.