Вибухи у Москві: у ТЦ "Мега Хімки" почалася масштабна пожежа (відео)
Площа займання московського торговельного центру становить приблизно 7000 кв. Очевидці повідомляють про потужні вибухи у районі ТЦ.
Вранці дев'ятого грудня на Ленінградському шосе в Москві сталося масштабне загоряння торгового центру "Мега Хімки". Про це повідомляють у Telegram-каналі МНС Російської Федерації.
Вогонь поширився на площу приблизно 7000 м². Пожежі присвоєно четвертий із п'яти рівнів складності.
"Займання сталося в торговому центрі м. Хімки. На місці працюють пожежні підрозділи, проводиться нарощування сил і коштів. У готовність приведено авіацію МНС Росії. Інформація про постраждалих не надходила", — йдеться у повідомленні МНС РФ у Telegram.
На відеороликах, опублікованих у Telegram-каналах, чути сильні вибухи. Також повідомляється, що внаслідок вибуху повалилося перекриття. Причини займання поки що невідомі.
Нагадаємо, що 8 грудня у тимчасово окупованому Криму пролунало кілька вибухів. Пізніше Telegram-канали уточнили, що у регіоні працювала система протиповітряної оборони.
Фокус також писав про те, що атаки на аеродроми в глибині Російської Федерації завдадуть потужного психологічного удару по російським політикам та військам.
Ще ми писали, що у мережі з'явилися нові супутникові знімки російського аеродрому "Енгельс" після вибуху. На фотографіях можна побачити щонайменше один пошкоджений бомбардувальник Ту-95.