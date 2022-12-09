Масштабный пожар в Барнауле: в городе загорелся шинный завод (видео)

Для локализации возгорания были привлечены свыше 100 спасателей и специальный пожарный поезд. В ходе тушения пожара удалось спасти трех человек.

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В Городе Барнаул Алтайского края РФ 9 декабря вспыхнул пожар на шинном заводе Nortec. Как сообщает российский Telegram-канал Barnaul Live, огонь охватил около тысячи квадратных метров четырехэтажного здания, а для борьбы с огнем привлекли более 100 спасателей и специальный пожарный поезд.

"На протяжении нескольких часов спасатели борются с огнем. Работы проводятся в сложных условиях из-за задымления и низких температур. В здании комбината загорелся цех подготовки. Из-за ЧП почти всех сотрудников отпустили домой – остался работать только один цех", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

В тушении огня были задействованы 110 человек и 33 единицы техники. Позже было принято решение о наращивании группировки спасателей. По данным агентства РИА со ссылкой на МЧС по Алтайскому краю, в ходе работ по тушению пожара были спасены три человека.

"Силы барнаульского пожарно-спасательного гарнизона продолжают работу на месте пожара по проспекту Космонавтов. По уточненным данным в ходе тушения звеном газодымозащитной службы спасены три человека: работников предприятия в средствах защиты дыхания вывели из опасной зоны", — сообщили в МЧС.

Отмечается, что в настоящее время пожар локализован, восстановительные работы продолжаются. Причину случившегося выясняют эксперты пожарной лаборатории.

Ранее сообщалось, что в Москве загорелся торговый центр "Мега Химки". По данным российского МЧС огонь охватил примерно 7000 квадратных метров территории. На месте пожара также были слышны звуки взрывов.

В окрестностях поселка Яковлево Белгородской области 8 декабря после серии громких взрывов начался интенсивный пожар. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что пожар начался после обстрела территории со стороны Украины.