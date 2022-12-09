Масштабна пожежа в Барнаулі: у місті спалахнув шинний завод (відео)

Для локалізації загоряння було залучено понад 100 рятувальників і спеціальний пожежний потяг. Під час гасіння пожежі вдалося врятувати трьох людей.

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У Місті Барнаул Алтайського краю РФ 9 грудня спалахнула пожежа на шинному заводі Nortec. Як повідомляє російський Telegram-канал Barnaul Live, вогонь охопив близько тисячі квадратних метрів чотириповерхової будівлі, а для боротьби з вогнем залучили понад 100 рятувальників і спеціальний пожежний потяг.

"Протягом кількох годин рятувальники борються з вогнем. Роботи проводяться а складних умовах через задимлення та низькі температури. У будівлі комбінату спалахнув цех підготовки. Через НП майже всіх співробітників відпустили додому — залишився працювати тільки один цех", — ідеться в повідомленні.

За попередніми даними, постраждалих і загиблих немає.

У гасінні вогню задіяли 110 осіб і 33 одиниці техніки. Пізніше ухвалили рішення про нарощування угруповання рятувальників. За даними агентства РІА з посиланням на МНС Алтайського краю, в ході робіт з гасіння пожежі були врятовані три людини.

"Сили барнаульського пожежно-рятувального гарнізону продовжують роботу на місці пожежі на проспекті Космонавтів. За уточненими даними, під час гасіння ланкою газодимозахисної служби врятували трьох людей: працівників підприємства в засобах захисту дихання вивели з небезпечної зони", — повідомили в МНС.

Зазначається, що наразі пожежу локалізовано, відновлювальні роботи продовжуються. Причину того, що сталося, з'ясовують експерти пожежної лабораторії.

Раніше повідомлялося, що в Москві спалахнув торговий центр "Мега Хімки". За даними російського МНС, вогонь охопив приблизно 7000 квадратних метрів території. На місці пожежі було чути звуки вибухів.

На околицях селища Яковлево Бєлгородської області 8 грудня після серії гучних вибухів почалася інтенсивна пожежа. Губернатор регіону В'ячеслав Гладков заявив, що пожежа розпочалася після обстрілу території з боку України.