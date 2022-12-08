За 70 км від кордону: у Бєлгородській області після обстрілу почалася сильна пожежа (відео)

У мережі з'явилися кадри із густим задимленням у селищі Яковлево. Осколками снаряда пошкоджено лінію електропередачі.

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На околицях селища Яковлево Бєлгородської області після серії гучних вибухів почалася інтенсивна пожежа. Про обстріл території у себе в соцмережах заявив губернатор російського регіону В'ячеслав Гладков.

Гладков звинуватив в обстрілі Збройних сил України.

"Під обстріл ЗСУ потрапило селище в Яковлевському міському окрузі. За попередньою інформацією, постраждалих серед мирного населення немає", — прокоментував губернатор.

[ + – ] Наслідки ударної хвилі

При цьому він зазначив, що осколками снаряда було пошкоджено лінію електропередачі. Екстрені служби вже працюють на місці події.

Про серію вибухів у Бєлгородській області місцеві пабліки повідомили близько 8:30 ранку за місцевим часом, при цьому в російських соцмережах запевняли, що це працює система ППО.

Пізніше стало відомо про сильну пожежу, місцеві жителі оприлюднюють відповідні відео. На бєлгородських сайтах з'явилася інформація про сильне задимлення в Яковлєві.

Селище Яковлево, розташоване на автомагістралі Москва — Сімферополь, знаходиться за 70 км від російсько-українського кордону.

[ + – ] Яковлево знаходиться за 70 км від кордону

Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни попереджав, що Володимир Путін готовий напасти під чужим прапором на територію Бєлгородської області для ескалації ситуації. Таким чином, він хоче відновити рівень підтримки війни серед росіян.

Раніше у Росії показали будівництво укріплень на кордоні з Україною. У Бєлгородській області РФ продовжують будувати оборонні укріплення на кордоні з Україною.