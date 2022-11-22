Бєлгородська "засічна смуга": в РФ показали будівництво укріплень на кордоні з Україною (фото)

Російська влада висловила сподівання, що "песимістичні варіанти розвитку ситуації" їм не знадобляться. Водночас, губернатор Гладков запевнив, що роботи з будівництва укріплень виконуються в повному обсязі.

Related video

У Бєлгородській області РФ продовжується будівництво оборонних укріплень на кордоні з Україною. Губернатор російського регіону Вячеслав Гладков відвідав місце роботи. Відповідний допис із фото укріплень чиновник опублікував у своєму телеграм-каналі у вівторок, 22 листопада.

"Робочий день почав з огляду будівництва засічної смуги з моїм заступником Володимиром Базаровим", — йдеться у дописі Гладкова.

На знімках, опублікованих губернатором, показано вириті оборонні рови.

Під час пресконференції 21 листопада Гладков заявив про створення в регіоні нової Бєлгородської "засічної смуги" — за аналогією до оборонної межі Х-XVII століття, яка свого часу використовувалася для захисту Російського царства від татарських набігів.

Фото: Вячеслав Гладков Telegram

"Роботи виконуються у великому обсязі. Починаючи з квітня у межах своїх повноважень займаємося досить активно зміцненням рубежів… У будь-якій справі ми розглядаємо кілька варіантів розвитку подій, сподіваюся, песимістичні варіанти нам не знадобляться", — цитує Гладкова видання "Коммерсантъ".

Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що в Бєлгородській області почали споруджувати протитанкові захисні укріплення, які відомі як "зуби дракона".

Тим часом формування підконтрольних Кремлю бойовиків "Група Вагнер", якою керує російський бізнесмен Євген Пригожин, заявила про формування Центрів підготовки та управління народним ополченням. Вони будуть розміщені у Курській та Бєлгородській областях.