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Военный Фокус Российско-украинская война

Белгородская "засечная черта": в РФ показали строительство укреплений на границе с Украиной (фото)

Белгородская засечная черта, засечная черта, засечная черта белгород
Фото: Вячеслав Гладков Telegram | В Белгородской области строят засечную черту

Российские власти выразили надежду, что "пессимистичные варианты развития ситуации" им не понадобятся. В то же время губернатор Гладков заверил, что работы по строительству укреплений выполняются в полном объеме.

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В Белгородской области РФ продолжается строительство оборонительных укреплений на границе с Украиной. Губернатор российского региона Вячеслав Гладков посетил место работ. Соответствующий пост с фотографиями укреплений чиновник опубликовал в своем телеграм-канале во вторник, 22 ноября.

"Рабочий день начал с осмотра строительства засечной черты с моим заместителем Владимиром Базаровым", — говорится в посте Гладкова.

На снимках, опубликованных губернатором, показаны вырытые оборонительные рвы.

Во время пресс-конференции 21 ноября Гладков заявил о создании в регионе новой Белгородской "засечной черты" — по аналогии с оборонительной чертой Х-XVII века, которая в свое время использовалась для защиты Русского царства от татарских набегов.

засечная черта, белгородская засечная черта Fullscreen
засечная черта, белгородская засечная черта Fullscreen
засечная черта, белгородская засечная черта Fullscreen
засечная черта, белгородская засечная черта Fullscreen
засечная черта, белгородская засечная черта Fullscreen
засечная черта, белгородская засечная черта Fullscreen
Фото: Вячеслав Гладков Telegram
засечная черта, белгородская засечная черта
засечная черта, белгородская засечная черта
засечная черта, белгородская засечная черта
засечная черта, белгородская засечная черта
засечная черта, белгородская засечная черта
засечная черта, белгородская засечная черта

"Работы выполняются в большом объеме. Начиная с апреля в рамках своих полномочий занимаемся достаточно активно укреплением рубежей… В любом деле мы рассматриваем несколько вариантов развития событий, надеюсь, пессимистичные варианты нам не понадобятся", — цитирует Гладкова издание "Коммерсантъ".

Напомним, в октябре стало известно, что в Белгородской области начали сооружать противотанковые защитные укрепления, которые известны как "зубы дракона".

Тем временем формирование подконтрольных Кремлю боевиков "Группа Вагнер", которой руководит российский бизнесмен Евгений Пригожин, объявила о формировании Центров подготовки и управления народным ополчением. Они будут размещены в Курской и Белгородской областях.