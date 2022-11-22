Белгородская "засечная черта": в РФ показали строительство укреплений на границе с Украиной (фото)

Российские власти выразили надежду, что "пессимистичные варианты развития ситуации" им не понадобятся. В то же время губернатор Гладков заверил, что работы по строительству укреплений выполняются в полном объеме.

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В Белгородской области РФ продолжается строительство оборонительных укреплений на границе с Украиной. Губернатор российского региона Вячеслав Гладков посетил место работ. Соответствующий пост с фотографиями укреплений чиновник опубликовал в своем телеграм-канале во вторник, 22 ноября.

"Рабочий день начал с осмотра строительства засечной черты с моим заместителем Владимиром Базаровым", — говорится в посте Гладкова.

На снимках, опубликованных губернатором, показаны вырытые оборонительные рвы.

Во время пресс-конференции 21 ноября Гладков заявил о создании в регионе новой Белгородской "засечной черты" — по аналогии с оборонительной чертой Х-XVII века, которая в свое время использовалась для защиты Русского царства от татарских набегов.

Фото: Вячеслав Гладков Telegram

"Работы выполняются в большом объеме. Начиная с апреля в рамках своих полномочий занимаемся достаточно активно укреплением рубежей… В любом деле мы рассматриваем несколько вариантов развития событий, надеюсь, пессимистичные варианты нам не понадобятся", — цитирует Гладкова издание "Коммерсантъ".

Напомним, в октябре стало известно, что в Белгородской области начали сооружать противотанковые защитные укрепления, которые известны как "зубы дракона".

Тем временем формирование подконтрольных Кремлю боевиков "Группа Вагнер", которой руководит российский бизнесмен Евгений Пригожин, объявила о формировании Центров подготовки и управления народным ополчением. Они будут размещены в Курской и Белгородской областях.