"Повар Путина" готовит оборону: ЧВК "Вагнер" объявила о создании центров подготовки ополченцев

Центры будут размещены в Курской и Белгородской областях. По словам Пригожина, именно из ополченцев будет состоять первая линия обороны на этих направлениях.

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Частная военная компания "Вагнер", которой руководит российский бизнесмен Евгений Пригожин объявила о формировании Центров подготовки и управления народным ополчением. Они будут размещены в Курской и Белгородской областях. По словам самого Пригожина, создание центров обеспечит первую линию обороны в случае нападения на Россию, которая должна полностью состоять из местных ополченцев.

"Да, действительно, мы создаем центры подготовки ополченцев. На мой взгляд, ополчение должно состоять из первой линии, которая полностью лежит на жителях данной области", — пояснил Пригожин.

Олигарх также рассказал, за чей счет будет проходить финансирование данных проектов. По его словам, материальное обеспечение ополченцев должно быть реализовано не за государственные деньги, а за счет региональных бизнесменов. При этом центры подготовки ЧВК "Вагнер" будут полностью финансироваться из кармана Пригожина.

"Я считаю, в приграничных территориях нужно сделать упор на сознательный бизнес, а в ответ на их гражданскую позицию не жалеть представлять их к высоким государственным наградам", — отметил бизнесмен.

Кроме того он озвучил приблизительную численность ополченцев, которые будут "защищать" участки фронта на конкретных направлениях. Олигарх сказал, что на один километр линии соприкосновения на сегодняшний день достаточно 10 человек, следовательно, на 100 км необходимо 1000 человек.

"Если ты владелец небольшого завода, на котором работает 100 человек, и из них 50 — половозрелые самцы, то 25% должны нести службу в окопах, а 75% продолжать свою трудовую деятельность. И так по кругу — одна неделя в окопах, три дома и на производстве", — пояснил Пригожин.

В то же время в тылу должны находиться воинские части и объекты с мобилизованными и сотрудниками силовых структур. Такая схема, по мнению Пригожина, будет эффективна, поскольку первая линия обороны будет состоять именно из ополченцев.

"Местный житель, как никто другой, знает свои территории, способен бороться с ДРГ и принять на себя первый удар в случае необходимости", — сказал олигарх.

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Бойцы Пригожина во дворце людоеда Бокассы. Гражданская война в ЦАР и российская ЧВК "Вагнер"

Напомним, в Санкт-Петербурге 4 ноября был открыт "ЧВК Вагнер Центр". Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что центр предоставляет площадку для изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов с целью повысить обороноспособность России, в том числе в информационной сфере.

Правозащитники из проекта Gulagu.net обнародовали свидетельства наемников ЧВК "Вагнер" из числа заключенных. Они рассказали, какие нравы бытуют внутри ЧВК, чтобы поддерживать дисциплину, в числе которых пытки с отрезанием конечностей и сдирание кожи.