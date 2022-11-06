"Кухар Путіна" готує оборону: ПВК "Вагнер" оголосила про створення центрів підготовки ополченців

Центри будуть розміщені у Курській та Бєлгородській областях. За словами Пригожина, саме з ополченців складатиметься перша лінія оборони на цих напрямках.

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Приватна військова компанія "Вагнер", якою керує російський бізнесмен Євген Пригожин, оголосила про формування Центрів підготовки й управління народним ополченням. Вони будуть розміщені у Курській і Бєлгородській областях. За словами самого Пригожина, створення центрів забезпечить першу лінію оборони в разі нападу на Росію, яка має повністю складатися з місцевих ополченців.

"Так, справді, ми створюємо центри підготовки ополченців. На мій погляд, ополчення має складатися з першої лінії, яка повністю лежить на мешканцях цієї області", — пояснив Пригожин.

Олігарх також розповів, за чий рахунок проходитиме фінансування цих проєктів. За його словами, матеріальне забезпечення ополченців має бути реалізовано не за державні гроші, а за рахунок регіональних бізнесменів. При цьому центри підготовки ПВК "Вагнер" повністю фінансуватимуться з кишені Пригожина.

"Я вважаю, у прикордонних територіях потрібно зробити акцент на свідомому бізнесі, а у відповідь на їх громадянську позицію не шкодувати представляти їх до високих державних нагород", — зазначив бізнесмен.

Крім того, він озвучив приблизну чисельність ополченців, які "захищатимуть" ділянки фронту на конкретних напрямках. Олігарх сказав, що на один кілометр лінії зіткнення на сьогодні достатньо 10 осіб, отже, на 100 км необхідно 1 000 осіб.

"Якщо ти власник невеликого заводу, на якому працює 100 осіб, і з них 50 — статевозрілі самці, то 25% повинні нести службу в окопах, а 75% продовжувати свою трудову діяльність. І так по колу — один тиждень в окопах, три вдома й на виробництві", — пояснив Пригожин.

Водночас у тилу мають знаходитись військові частини й об'єкти з мобілізованими та співробітниками силових структур. Така схема, на думку Пригожина, буде ефективною, оскільки перша лінія оборони складатиметься саме з ополченців.

"Місцевий житель, як ніхто інший, знає свої території, здатний боротися з ДРГ та прийняти на себе перший удар у разі потреби", — сказав олігарх.

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Нагадаємо, в Санкт-Петербурзі 4 листопада було відкрито "ПВК Вагнер Центр". Бізнесмен Євген Пригожин заявив, що центр надає майданчик для винахідників, проєктувальників, IT-фахівців із метою підвищення обороноздатності Росії, зокрема в інформаційній сфері.

Правозахисники з проєкту Gulagu.net оприлюднили свідчення найманців ПВК "Вагнер" з-поміж ув'язнених. Вони розповіли, які звичаї існують усередині ПВК, щоб підтримувати дисципліну, серед яких тортури з відрізанням кінцівок та здирання шкіри.