Пілотний проєкт Пригожина: у Санкт-Петербурзі відкрили "ПВК Вагнер Центр" (фото)

За словами російського олігарха, Центр надасть майданчик для винахідників та IT-спеалістів, які генеруватимуть нові ідеї та створюватимуть проєкти в оборонній сфері. Найперспективніші з них матимуть подальшу підтримку.

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У Росії, 4 листопада, стартував перший день роботи "ПВК Вагнер Центру", який було відкрито біля станції метро "Новочеркаська" у Санкт-Петербурзі з ініціативи "кухаря Путіна" олігарха Євгена Пригожина. За інформацією видання "Коммерсант", центр надасть майданчик для винахідників, проєктувальників, IT-спеалістів, експериментального виробництва та стартапів з метою покращення обороноздатності Росії, зокрема у інформаційній сфері.

Власне, це пілотний проєкт Пригожина такого масштабу. Сам олігарх зазначає, що якщо він виявиться успішним та актуальним, то буде розглянуто необхідність відкриття філій.

Зазначається, що місця для фахівців різних сфер будуть надані безкоштовно, а ті ідеї та проєкти, які будуть визначені як ефективні та перспективні, матимуть підтримку для подальшого розвитку.

Однак у Пригожина виявилося не все так легко з організацією цього проєкту. За словами експерта Аналітичного управління Центру політичної кон'юнктури Росії Павла Саліна, у "кухаря Путіна" дуже багато опонентів на федеральному рівні, які не проти його нейтралізувати.

Салін вважає, що кар'єра Пригожина залежить від політичних процесів у РФ, і поки незрозуміло, чи зможе амбітний олігарх відігравати ключову роль у політичному транзиті Росії і мати контроль над ресурсами, чи ні.

"Яка буде роль пана Пригожина у політичному транзиті, його контроль над ресурсами зараз неясно. Але динаміка змін на федеральному рівні проєктуватиметься на відносини з владою Петербурга", — зазначив експерт.

Раніше повідомлялося, що Євген Пригожин останнім часом активно працює на свій авторитет у напруженій системі національної безпеки Росії. Він уже навіть не вдає, що не причетний до приватної військової компанії "Вагнер".

За даними британської розвідки, представники провоєнної спільноти у Кремлі продовжують висловлювати невдоволення діями російських військ в Україні. Зокрема, Євген Пригожин, користуючись залежністю Володимира Путіна від сил ПВК, у приватних бесідах не соромиться різко критикувати Міноборони РФ.