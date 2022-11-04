Пилотный проект Пригожина: в Санкт-Петербурге открыли "ЧВК Вагнер Центр" (фото)

По словам российского олигарха, Центр предоставит площадку для изобретателей и IT-специалистов, которые будут генерировать новые идеи и создавать проекты в оборонной сфере. Самые перспективные из них получат дальнейшую поддержку.

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В России, 4 ноября, стартовал первый день работы "ЧВК Вагнер Центра", который был открыт у станции метро "Новочеркасская" в Санкт-Петербурге по инициативе "повара Путина" олигарха Евгения Пригожина. По информации издания "Коммерсантъ", центр предоставит площадку для изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартапов с целью улучшить обороноспособность России, в том числе в информационной сфере.

По сути это пилотный проект Пригожина такого масштаба. Сам олигарх отмечает, что если он окажется успешным и актуальным, то будет рассмотрена необходимость открытия филиалов.

Отмечается, что места для специалистов различных сфер будут предоставлены бесплатно, а те идеи и проекты, которые будут определены как эффективные и перспективные, получат поддержку для дальнейшего развития.

Однако у Пригожина оказалось не все так гладко с организацией данного проекта. По словам эксперта Аналитического управления Центра политической конъюнктуры России Павла Салина, у "повара Путина" очень много оппонентов на федеральном уровне, которые не прочь его нейтрализовать.

Салин считает, что карьера Пригожина зависит от политических процессов в РФ, и пока неясно сможет ли амбициозный олигарх играть ключевую роль в политическом транзите России и иметь контроль над ресурсами, или нет.

"Какова будет роль господина Пригожина в политическом транзите, его контроль над ресурсами, в настоящий момент неясно. Но динамика изменений на федеральном уровне будет проецироваться на отношения с властями Петербурга", — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что Евгений Пригожин в последнее время активно работает на свой авторитет в напряженной системе национальной безопасности России. Он уже даже не делает вид, что не причастен к частной военной компании "Вагнер".

По данным британской разведки представители провоенной группы в Кремле продолжают высказывать недовольство действиями российских войск в Украине. В частности Евгений Пригожин, пользуясь зависимостью Владимира Путина от сил ЧВК, в частных беседах не стесняется резко критиковать Минобороны РФ.