Пригожин пытается повысить свой авторитет в системе нацбезопасности РФ, — разведка Британии

Владелец ЧВК "Вагнер" уже не делает вид, что не причастен к этому военному образованию.

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Владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин за последние два месяца сменил свою риторику и уже не делает вид, что он не причастен к этому образованию. Вероятно, он хочет повысить свой авторитет в напряженной системе национальной безопасности России. Об этом сообщает разведка Великобритании.

В ведомстве отмечают, что ранее Пригожин заявлял, что бойцы "Вагнера" продвигаются на фронте по 100-200 метров в день. Он считает это "нормальным явлением для современной войны".

Однако согласно их военной доктрине, российские войска планируют продвигаться на 30 км и более в день в большинстве условий. В феврале ВС РФ планировали пройти 1000 км по территории Украины в течение месяца. В то же время в сентябре Вооруженные силы Украины продвигались более чем на 20 км в день.

Напомним, 25 октября американские СМИ сообщали, что влияние Пригожина в Кремле растет. Он заявил Путину, что нынешнее руководство Минобороны РФ плохо ведет войну в Украине. Это свидетельствует о шатком положении российского оборонного истеблишмента.

По данным Института изучения войны, Евгений Пригожин пользуется зависимостью президента РФ от сил ЧВК "Вагнер". Они не отвечают за какую-либо конкретную область на фронте в Украине, однако не могут значительно продвинуться в районе Бахмута с начала лета.

1 ноября руководитель ЧВК "Вагнер" назвал Владимира Зеленского "симпатичным парнем". По его словам, Зеленский хоть и является президентом враждебной для РФ страны, но действует достаточно прагматично.