"Симпатичный парень": глава ЧВК "Вагнер" неожиданно похвалил Зеленского (фото)
Украинский политик, по словам Евгения Пригожина, хоть и является президентом враждебной для РФ страны, но действует достаточно прагматично.
Президент Украины Владимир Зеленский является симпатичным и уверенным в себе парнем. Об этом в интервью изданию "Московский комсомолец" заявил владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин.
В частности, журналист решил поинтересоваться у топ-соратника Владимира Путина, кто несет большую опасность для России — Владимир Зеленский или публицист Александр Невзоров, который открыто критикует Кремль за полномасштабное вторжение в Украину.
В этом контексте Евгений Пригожин решил неожиданно похвалить украинского президента. По его словам Владимир Зеленский, хоть и является главой враждебного для России государства, является "симпатичным и уверенным в себе парнем".
Публициста Александра Невзорова Пригожин, в свою очередь, назвал "обаятельным болтуном", обороты речи которого "попахивают некрофилией". Из-за этого факта, как утверждает владелец ЧВК "Вагнер", он не может похвалить журналиста, активно критикующего действующую власть в России.
"Вы сравниваете Зеленского и Невзорова. Зеленский хоть и является президентом страны враждебной в настоящий момент РФ, но все же он — твердый, уверенный в себе, прагматичный, симпатичный парень. А про Александра Глебовича я этого сказать не могу. Он красиво говорит, у него хорошие обороты речи, хотя в последнее время все это немножко попахивает некрофилией и, честно говоря, он обаятельный, но болтун", — резюмировал Пригожин в интервью пропагандистскому изданию.
Отметим, что несколько дней назад Институт изучения войны ISW посвятил свой очередной отчет Евгению Пригожину. По мнению американских аналитиков, деятельность владельца ЧВК "Вагнер" становится причиной раскола в Кремле, поскольку топ-соратник Владимира Путина не только критикует провал ВС РФ в Украине, но и пытается усилить свое влияние в борьбе с Министерством обороны.
Также сообщалось, что влияние Евгения Пригожина в Кремле растет на фоне военных провалов ВС РФ в Украине.