"Симпатичный парень": глава ЧВК "Вагнер" неожиданно похвалил Зеленского (фото)

Украинский политик, по словам Евгения Пригожина, хоть и является президентом враждебной для РФ страны, но действует достаточно прагматично.

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Президент Украины Владимир Зеленский является симпатичным и уверенным в себе парнем. Об этом в интервью изданию "Московский комсомолец" заявил владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин.

В частности, журналист решил поинтересоваться у топ-соратника Владимира Путина, кто несет большую опасность для России — Владимир Зеленский или публицист Александр Невзоров, который открыто критикует Кремль за полномасштабное вторжение в Украину.

В этом контексте Евгений Пригожин решил неожиданно похвалить украинского президента. По его словам Владимир Зеленский, хоть и является главой враждебного для России государства, является "симпатичным и уверенным в себе парнем".

Публициста Александра Невзорова Пригожин, в свою очередь, назвал "обаятельным болтуном", обороты речи которого "попахивают некрофилией". Из-за этого факта, как утверждает владелец ЧВК "Вагнер", он не может похвалить журналиста, активно критикующего действующую власть в России.

"Вы сравниваете Зеленского и Невзорова. Зеленский хоть и является президентом страны враждебной в настоящий момент РФ, но все же он — твердый, уверенный в себе, прагматичный, симпатичный парень. А про Александра Глебовича я этого сказать не могу. Он красиво говорит, у него хорошие обороты речи, хотя в последнее время все это немножко попахивает некрофилией и, честно говоря, он обаятельный, но болтун", — резюмировал Пригожин в интервью пропагандистскому изданию.

[ + – ] Евгений Пригожин неожиданно похвалил Владимира Зеленского

Отметим, что несколько дней назад Институт изучения войны ISW посвятил свой очередной отчет Евгению Пригожину. По мнению американских аналитиков, деятельность владельца ЧВК "Вагнер" становится причиной раскола в Кремле, поскольку топ-соратник Владимира Путина не только критикует провал ВС РФ в Украине, но и пытается усилить свое влияние в борьбе с Министерством обороны.

Также сообщалось, что влияние Евгения Пригожина в Кремле растет на фоне военных провалов ВС РФ в Украине.