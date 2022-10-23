Повар Путина: в ISW рассказали, как Пригожин становится причиной раскола в Кремле (видео)

Эксперты полагают, что в Кремле углубляется раскол между теми, кто не готов продолжать войну с Украиной из-за личных интересов, и теми, кто выступает за полную победу РФ.

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Российский олигарх Евгений Пригожин, который осуществляет финансирование ЧВК "Вагнер", создает линию укреплений на северо-востоке Украины под названием "линия Вагнера", и своей активным участием в "спецоперации" углубляет раскол в правительственных кругах РФ.

Как сообщают эксперты из Института изучения войны (ISW), создание эшелонированной обороны в "ЛНР" не согласуется с нарративами Кремля о ходе войны.

Обозреватели, ссылаясь российские Telegram-каналы, отмечают, что российские региональные чиновники приостановили расширение укреплений "линии Вагнера", которые проходят за линией соприкосновения в Луганской и Донецкой областях и в Белгородской области России. В ответ Пригожин обвинил военное руководство РФ в бюрократии и сказал, что оно "прямо противостоит интересам населения" и "не защищает русских людей".

[ + – ] Пригожин выложил видео "линии Вагнера" в Телеграм

В своем Telegram Пригожин прокомментировал ситуацию вокруг "линии Вагнера" и подтвердил, что оборонительные сооружения создаются без поручений со стороны Кремля.

"Линию Вагнера" никто никому не поручал делать. ЧВК "Вагнер" возводит укрепсооружения исходя из оперативной обстановки и собственных планов. По Северскому Донцу она идет, поскольку предполагает эшелонированную оборону. Другие детали считаем нецелесообразным раскрывать", — написал Пригожин.

[ + – ] Так выглядит "линия Вагнера" со спутника

В ISW также отметили, что Кремль, вероятно, пытается сохранить ограниченные рамки войны. Из-за этого в кремлевских властных кругах продолжается раскол между чиновниками, которые не решаются продолжать войну по личным интересам, и теми, кто выступает за полную победу России.

На российских картах видно, что предложенное Пригожиным продолжение "линии Вагнера" будет защищать границу между Белгородской областью России и Сумской, Харьковской и Луганской областями Украины, но не будет охватывать север Луганской области до линии соприкосновения, что противоречит обещаниям Кремля защищать Луганск.

[ + – ] "Линия Вагнера" — схема

Линия охватывает некоторые недавно захваченные населенные пункты, такие как Лисичанск, Золотое и Попасная, но исключает Кременную и Северодонецк. Пригожин и командиры "Вагнера", вероятно, готовятся защищать позиции, которые, по их мнению, они могут реально удержать, а не всю линию фронта в Донецкой и Луганской областях.

"Линия Вагнера" — это элемент многоуровневой, эшелонированной обороны. Но это не значит, что "Вагнер" планирует остановиться… Нужна она скорее тем воинским формированиям, которые стоят за спинами "Вагнера", чтобы они чувствовали себя в максимальной безопасности", — ответил Пригожин на вопрос о необходимости создания укреплений.

Ранее в Сети появились спутниковые снимки "линии Вагнера" протяженностью почти в 2 километра.Укрепление состоит из четырех рядов цементных противотанковых пирамид за которыми находится большая траншея. Российская пропаганда утверждает, что укрепления предназначены для сдерживания контрнаступления ВСУ на этом направлении, хотя журналисты CNN сообщили, что украинские силы смогут ее обойти.

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