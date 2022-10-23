Кухар Путіна: в ISW розповіли, як Пригожин стає причиною розколу у Кремлі (відео)

Експерти вважають, що у Кремлі поглиблюється розкол між тими, хто не готовий продовжувати війну з Україною через особисті інтереси, та тими, хто виступає за повну перемогу РФ.

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Російський олігарх Євген Пригожин, який здійснює фінансування ПВК "Вагнер", створює лінію укріплень на північному сході України під назвою "лінія Вагнера", та своєю активною участю у "спецоперації" поглиблює розкол в урядових колах РФ.

Як повідомляють експерти з Інституту вивчення війни (ISW), створення ешелонованої оборони в "ЛНР" не узгоджується з наративами Кремля про хід війни.

Оглядачі, посилаючись на російські Telegram-канали, зазначають, що російські регіональні чиновники призупинили розширення укріплень "лінії Вагнера", які проходять за лінією дотику в Луганській та Донецькій областях та в Бєлгородській області Росії. У відповідь Пригожин звинуватив військове керівництво РФ у бюрократії та сказав, що воно "прямо протистоїть інтересам населення" і "не захищає російських людей".

[ + – ] Пригожин виклав відео "лінії Вагнера" у телеграм

У своєму Telegram Пригожин прокоментував ситуацію навколо "лінії Вагнера" та підтвердив, що оборонні споруди створюються без доручень з боку Кремля.

"Лінію Вагнера" ніхто нікому не доручав робити. ПВК "Вагнер" зводить зміцнення споруд виходячи з оперативної ситуації та власних планів. По Сіверському Дінцю вона йде, оскільки передбачає ешелоновану оборону. Інші деталі вважаємо недоцільно розкривати", — написав Пригожин.

[ + – ] Так виглядає "лінія Вагнера" із супутника

В ISW також наголосили, що Кремль, ймовірно, намагається зберегти обмежені межі війни. Через це у кремлівських владних колах триває розкол між чиновниками, які не наважуються продовжувати війну за особистими інтересами, та тими, хто виступає за повну перемогу Росії.

На російських картах видно, що запропоноване продовження "лінії Вагнера" захищатиме кордон між Бєлгородською областю Росії та Сумською, Харківською та Луганською областями України, але не охоплюватиме північ Луганської області до лінії зіткнення, що суперечить обіцянкам Кремля захищати Луганськ.

[ + – ] "Лінія Вагнера" — схема

Лінія охоплює деякі нещодавно захоплені населені пункти, такі як Лисичанськ, Золоте та Попасна, але виключає Кремінну та Сєвєродонецьк. Пригожин та командири "Вагнера", ймовірно, готуються захищати позиції, які, на їхню думку, вони можуть реально утримати, а не всю лінію фронту у Донецькій та Луганській областях.

"Лінія Вагнера" — це елемент багаторівневої, ешелонованої оборони. Але це не означає, що "Вагнер" планує зупинитися... Потрібна вона скоріше тим військовим формуванням, які стоять за спинами "Вагнера", щоб вони почувалися в максимальній безпеці", — відповів Пригожин на запитання щодо необхідності створення укріплень.

Раніше в мережі з'явилися супутникові знімки "лінії Вагнера" завдовжки майже 2 кілометри. Укріплення складається з чотирьох рядів цементних протитанкових пірамід, за якими знаходиться велика траншея. Російська пропаганда стверджує, що укріплення призначені для стримування контрнаступу ЗСУ на цьому напрямі, хоча журналісти CNN повідомили, що українські сили зможуть її обійти.

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