"Симпатичний хлопець": голова ПВК "Вагнер" несподівано похвалив Зеленського (фото)

Український політик, за словами Євгена Пригожина, хоч і є президентом ворожої для Росії країни, але діє досить прагматично.

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Президент України Володимир Зеленський є симпатичним та впевненим у собі хлопцем. Про це в інтерв'ю виданню "Московский комсомолец"заявив власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин.

Зокрема, журналіст вирішив поцікавитися у топсоратника Володимира Путіна, хто несе велику небезпеку для Росії — Володимир Зеленський чи публіцист Олександр Невзоров, який відкрито критикує Кремль за повномасштабне вторгнення в Україну.

У цьому контексті Євген Пригожин вирішив зненацька похвалити українського президента. За його словами Володимир Зеленський, хоч і є главою ворожої для Росії держави, є "симпатичним та впевненим у собі хлопцем".

Публіциста Олександра Невзорова Пригожин, зі свого боку, назвав "чарівним балакуном", звороти промови якого "попахують некрофілією". Через цей факт, як стверджує власник ПВК "Вагнер", він не може похвалити журналіста, який активно критикує чинну владу в Росії.

"Ви порівнюєте Зеленського і Невзорова. Зеленський хоч і є президентом країни ворожої зараз РФ, але все ж таки він — твердий, впевнений у собі, прагматичний, симпатичний хлопець. А про Олександра Глібовича я цього сказати не можу. Він гарно говорить, у нього хороші мовні звороти, хоча останнім часом все це трішки пахне некрофілією і, чесно кажучи, він привабливий, але базіка", — резюмував Пригожин в інтерв'ю пропагандистському виданню.

[ + – ] Євген Пригожин несподівано похвалив Володимира Зеленського

Зазначимо, кілька днів тому Інститут вивчення війни ISW присвятив свій черговий звіт Євгену Пригожину. На думку американських аналітиків, діяльність власника ПВК "Вагнер" стає причиною розколу в Кремлі, оскільки топсоратник Володимира Путіна не лише критикує провал ЗС РФ в Україні, а й намагається посилити свій вплив у боротьбі з Міністерством оборони.

Також повідомлялося, що вплив Євгена Пригожина у Кремлі зростає на тлі військових провалів ЗС РФ в Україні.