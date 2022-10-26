Прямая конфронтация Путина с силовиками указывает на их растущее влияние в Кремле, — ISW

По данным военных исследователей, руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин пользуется зависимостью Путина от сил ЧВК, которые, вместе с тем, не отвечают за какую-либо конкретную область боестолкновений в Украине. И не могут значительно продвинуться в районе Бахмута с начала лета.

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Представители российской провоенной фракции в Кремле продолжают высказывать недовольство действиями российских войск в Украине. Эта группа лиц даже вступала в прямые споры с Путиным относительно продвижения ВС РФ, что свидетельствует о влиянии этого блока в Кремле. Об этом сообщает "Институт исследования войны" в своей сводке.

Путину будет сложно умиротворить провоенный блок, считают аналитики, к какому они причисляют главу Чечни Рамзана Кадырова. Кадыров заявлял, что удары ВС РФ по Украине не были достаточной мощными. Он призывал "стирать с лица земли украинские города".

Военные исследователи ссылаются на публикацию в The Washington Post, в которой также отмечается влияние российского силового блока. Журналисты, со ссылкой на данные американской разведки, заявили, что руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин в частных беседах резко критиковал Минобороны РФ. Сообщается, что он заявил, что министерство излишне полагается на вагнеровцев, но при этом не финансирует ЧВК должным образом и не обеспечивают военное формирование необходимыми ресурсами.

Пригожин обладает влиянием и пользуется зависимостью Путина от сил ЧВК, которые, вместе с тем, не отвечаю за какую-либо конкретную область боестолкновений в Украине. Пригожин расширяет свое влияние в информационном пространстве — у некоторых аффилированных с ЧВК Telegram-каналов более 300 тысяч подписчиков.

Влияние Пригожина в информационном пространстве заметно по позитивной прессе, которую получают наемники из "Вагнера", несмотря на то, что они не могут существенно продвинуться в районе Бахмута, хотя бои идут с начала лета и сообщается об их значительных потерях. Пригожин лично признал, что темпы продвижения ЧВК — только 100-200 метров в день, что он абсурдно считает нормой современной военной кампании.

Напомним, что в силу погодных условий наступление ВСУ в Херсонской области замедлилось отчасти. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, ВСУ при этом освобождают территории "километр за километром и шаг за шагом".

Ранее Фокус сообщал, что правительство США получило системы NASAMS, предназначенные для Украины. По информации журналистов, Соединенные Штаты пообещали передать две установки NASAMS в течение нескольких недель, другие поставят позже.