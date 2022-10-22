В Белгородской области устанавливают противотанковые пирамиды (фото)

"Зубы дракона" должны защитить территорию от танковых атак. Последнее время в Белгородской области постоянные происшествия с возгораниями разных объектов.

Related video

В российской Белгородской области начали сооружать защитные укрепление, которые известны как "зубы дракона". Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

Как заявил Гладков, в районах Белгородской области приступили к установке защитных сооружений. О причинах такого решения дополнительной информации нет. Однако в регионе часто происходят обстрелы.

Добавим, в интервью немецкому журналу ZTF президент Зеленский заявил, что Украина остановиться на своих границах 1991 года. Наступления на российскую территорию не будет. Лидер государства заявил, что "нам чужого не надо".

Ранее схожие рубежи оккупанты начали делать в районе Грабово Луганской области. Основная цель "зубов дракона" — остановка наступления врага. Бетонные пирамиды должны не просто устанавливаться на землю, но и иметь единый фундамент под слоем земли. Также рядом с ними должны устанавливаться колючая проволока и мины.

Напомним, 21 октября в Белгороде загорелось промышленное предприятие вследствие прямого попадания снаряда. А местные жители сообщали о том, что в Щебекино пропал свет.

Ранее сообщалось, что ЧВК "Вагнера" формирует "ополчение" и готовится к "обороне" Белгородщины.