В 70 км от границы: в Белгородской области после обстрела начался сильный пожар (видео)

В сети появились кадры с густым задымлением в поселке Яковлево. Осколками снаряда повреждена линия электропередачи.

Related video

В окрестностях поселка Яковлево Белгородской области после серии громких взрывов начался интенсивный пожар. Об обстреле территории у себя в соцсетях заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

Гладков обвинил в обстреле Вооруженные силы Украины.

"Под обстрел ВСУ попал поселок в Яковлевском городском округе. По предварительной информации пострадавших среди мирного населения нет", — прокомментировал губернатор.

[ + – ] Последствия ударной волны

При этом он отметил, что осколками снаряда была повреждена линия электропередачи. Экстренные службы уже работают на месте происшествия.

О серии взрывов в Белгородской области местные паблики сообщили около 8:30 утра по местному времени, при этом в российских соцсетях уверяли, что это работает система ПВО.

Позже стало известно о сильном пожаре, местные жители публикуют соответствующие видео. На белгородских сайтах появилась информация о сильном задымлении в Яковлево.

Поселок Яковлево, расположенный на автомагистрали Москва — Симферополь, находится в 70 км от российско-украинской границы.

[ + – ] Яковлево находится в 70 км от границы

Напомним, американский Институт изучения войны предупреждал, что Владимир Путин готов напасть под чужим флагом на территорию Белгородской области для эскалации обстановки. Таким образом он хочет восстановить уровень поддержки войны среди россиян.

Ранее в России показали строительство укреплений на границе с Украиной. В Белгородской области РФ продолжают строить оборонительные укрепления на границе с Украиной.