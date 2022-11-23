Путин готов напасть на Белгородскую область, чтобы обвинить ВСУ, — ISW

Аналитики отмечают, что цель России — запугать россиян и восстановить уровень поддержки войны.

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Кремль, вероятно, создает информационные условия для нападения под чужим флагом на Белгородскую область России. Цель Владимира Путина — восстановить уровень поддержки войны среди россиян. Об этом пишут аналитики из Института изучения войны (ISW).

В ведомстве отмечают, что российские пропагандисты начали выдвигать гипотезу о том, что украинские войска якобы намерены вторгнутся в Белгородскую область, а другие источники утверждают, что оккупантам нужно снова захватить Купянск Харьковской области, чтобы минимизировать угрозу нападения ВСУ.

Кроме того, губернатор российского региона Вячеслав Гладков опубликовал кадры, которые демонстрируют строительство "засечной линии" на границе с Украиной. Так теперь называется "линия Вагнера", потому что многим людям в России не нравится деятельность "группы Вагнера".

В ISW заявили, что утверждения России о готовящемся нападении Вооруженных сил Украины на Белгородскую область не соответствуют действительности и направлены только на то, чтобы запугать общественность и заставить ее поддержать войну. Украина не имеет стратегического интереса во вторжении в Россию и не может сделать это в таких масштабах.

"Эти нелепые предположения о фантастическом украинском вторжении в Россию также могут быть частью усилий Кремля по признанию и умиротворению российского провоенного националистического сообщества", — отмечают аналитики.

Кроме того, владелец "группы Вагнера" Евгений Пригожин использует нагнетание страха по поводу фиктивной угрозы украинского вторжения и строительства "засечной линии" для укрепления своей власти в приграничных регионах России.

Другие выводы ISW:

ВС РФ сильно истощили свой арсенал высокоточных ракет, однако по-прежнему будут угрожать инфраструктуре Украины.

Оккупанты, вероятно, изо всех сил пытаются пополнить свой арсенал систем высокоточного оружия.

Премьер-министр Беларуси посетил Иран, чтобы обсудить экономическое сотрудничество и возможные связи в сфере безопасности.

Передвижение российских военных, вероятно, укрепляют их позиции в восточной части Запорожской и западной части Донецкой областей.

Украинские войска продолжали контрнаступление на линии Сватово-Кременная в Луганской области.

Российские войска наступают в районе Бахмута и Авдеевки Донецкой области.

Крымские оккупационные власти продемонстрировали повышенное беспокойство, связанное с украинскими ударами по российским наземным коммуникациям на полуострове и продолжающимися военными операциями на Кинбурнской косе.

Кремль продолжает перекладывать озабоченность по поводу мобилизации на Министерство обороны России.

Напомним, 22 ноября сообщалось, что в Белгородской области продолжается строительство оборонительных укреплений на границе с Украиной. Российские власти выразили надежду, что "пессимистичные варианты развития ситуации" им не понадобятся.

СМИ также писали, что российские спецслужбы планируют атаки под ложным флагом на белорусскую инфраструктуру, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины.