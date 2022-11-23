Путін готовий напасти на Бєлгородську область, щоб звинуватити ЗСУ, — ISW

Аналітики зазначають, що мета Росії – залякати росіян і відновити рівень підтримки війни.

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Кремль, напевно, створює інформаційні умови для нападу під чужим прапором на Бєлгородську область Росії. Мета Володимира Путіна – відновити рівень підтримки війни серед росіян. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У відомстві зазначають, що російські пропагандисти почали висувати гіпотезу про те, що українські війська нібито мають намір вторгнутися у Бєлгородську область, а інші джерела стверджують, що окупантам потрібно знову захопити Куп'янськ Харківській області, щоб мінімізувати загрозу нападу ЗСУ.

Крім того, губернатор російського регіону В'ячеслав Гладков опублікував кадри, які демонструють будівництво засічної лінії на кордоні з Україною. Так тепер називається "лінія Вагнера", тому що багатьом людям у Росії не подобається діяльність "групи Вагнера".

В ISW заявили, що твердження Росії про напад Збройних сил України на Бєлгородську область, що готується, не відповідають дійсності та спрямовані тільки на те, щоб залякати громадськість і змусити її підтримати війну. Україна не має стратегічного інтересу у вторгненні в Росію і не може зробити це у таких масштабах.

"Ці безглузді припущення про фантастичне українське вторгнення в Росію також можуть бути частиною зусиль Кремля щодо визнання та умиротворення російської провоєнної націоналістичної спільноти", — зазначають аналітики.

Крім того, власник "групи Вагнера" Євген Пригожин використовує нагнітання страху щодо фіктивної загрози українського вторгнення та будівництва "засічної лінії" для зміцнення своєї влади у прикордонних регіонах Росії.

Інші висновки ISW:

ЗС РФ сильно виснажили свій арсенал високоточних ракет, проте, як і раніше, загрожуватимуть інфраструктурі Україні;

окупанти, ймовірно, щосили намагаються поповнити свій арсенал систем високоточної зброї;

прем'єр-міністр Білорусі відвідав Іран, щоб обговорити економічну співпрацю та можливі зв'язки у сфері безпеки;

пересування російських військових, ймовірно, зміцнює їхні позиції у східній частині Запорізької та західній частині Донецької областей;

українські війська продовжували контрнаступ на лінії Сватово-Кремінна у Луганській області;

російські війська наступають у районі Бахмута та Авдіївки Донецької області;

кримська окупаційна влада продемонструвала підвищене занепокоєння, пов'язане з українськими ударами по російських наземних комунікаціях на півострові та військовими операціями, що продовжуються, на Кінбурнській косі;

Кремль продовжує перекладати занепокоєння щодо мобілізації на Міністерство оборони Росії.

Нагадаємо, 22 листопада повідомлялося, що в Бєлгородській області триває будівництво оборонних укріплень на кордоні з Україною. Російська влада висловила сподівання, що "песимістичні варіанти розвитку ситуації" їм не знадобляться.

ЗМІ також писали, що російські спецслужби планують атаки під хибним прапором на білоруську інфраструктуру, щоб втягнути Білорусь у війну проти України.