Выгорел дотла: как выглядит московский ТРЦ "Мега Химки" после сильного пожара (фото, видео)

Огонь быстро распространился на площади 17 000 кв. м. и полностью охватил один из строительных магазинов, где были банки с краской и аэрозоли. В результате чего прозвучало несколько взрывов.

Related video

Строительный магазин OBI в московском торговом центре "Мега Химки" сгорел дотла в результате крупного пожара, который начался утром 9 декабря. Об этом сообщает российское издание News.ru.

Огонь быстро распространился на площади 17 000 квадратных метров и полностью охватил один из строительных магазинов, где были банки с краской и аэрозоли. В результате чего прозвучало несколько взрывов.

Пожарным удалось потушить огонь, но здание магазина полностью выгорело. Кроме того, 63-летний охранник Сергей Смуров умер, он не успел эвакуироваться. По информации журналистов, он выбежал из здания, но потом решил вернуться к магазину, где ему на голову упал кусок шифера.

В следственном комитете заявили, что причиной пожара могли стать сварочные работы на крыше магазина — одна из искр могла попасть на деревянное перекрытие.

Напомним, 9 декабря сообщалось, что ущерб от пожара в "Мега Химках" оценивается в 20-30 млрд рублей, это рекорд для такого рода объектов. Тем временем в регионе зафиксирована рекордная концентрация фенола в воздухе.

В этот же день масштабный пожар вспыхнул в российском Барнауле. В городе загорелся шинный завод, а для локализации возгорания были привлечены свыше 100 спасателей и специальный пожарный поезд.

Ранее, 10 сентября стало известно, что в РФ люди массово грабили магазины ТРЦ в Уфе, в котором начался сильный пожар. Россияне решили воспользоваться моментом, чтобы украсть телефоны, косметику и прочие товары из магазинов.