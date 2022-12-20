Пламя из-под земли: в Чувашской республике РФ загорелся газпопровод (видео)

По предварительным данным, причиной возгорания стала утечка на магистральном газопроводе. По словам очевидцев, температура в районе пожара настолько высокая, что люди не могут подойти к домам.

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В деревне Ямбахтино в Вурнарском районе Чувашии (РФ) вспыхнул крупный пожар. На опубликованном в российских Telegram-каналах видео запечатлено, как пламя с большим шумом вырывается на несколько метров из-под земли.

По предварительной информации росСМИ, причиной возгорания стала авария на магистральном газопроводе.

"Предварительно, произошла утечка газа. Информации о пострадавших нет. На место выехали сотрудники МЧС", — пишут российские Telegram-каналы.

По словам очевидцев, температура в районе пожара настолько высокая, что люди не могут подойти к домам.

Напомним, 19 декабря в Иркутской области РФ на Марковском нефтегазовом месторождении произошел взрыв, за которым последовал пожар. По информации местных властей, пожар начался из-за утечки и взрыва газа — огонь распространился на 1 тыс. квадратных метров.

В Иркутской области 15 декабря произошел большой пожар на нефтезаводе "Ангарской нефтехимической компании". Как сообщил губернатор региона площадь возгорания составила около 2500 квадратных метров, а в результате происшествия два человека погибли.