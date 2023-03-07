Колишня королева краси пограбувала готель: винесла вина на $1,7 млн (відео)

Пляшка Chateau D'Yquem 1806 року вартістю 350 000 євро була серед вин, викрадених з готелю Atrio в Касересі на південному заході Іспанії в жовтні 2021 року під час крадіжки, яку провернули 28-річна Прісцілла Гевара і 49-річний.

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Іспанський суд у понеділок, 6 березня, посадив у в'язницю сімейну пару за крадіжку 45 пляшок вина вартістю понад 1,6 млн. євро ($1,7 млн.) з ресторану готелю, яку поліція назвала "ретельно спланованою" операцією. Про це повідомляє Insider.

У результаті судового розгляду жінку засуджено до чотирьох років позбавлення волі, а чоловіка — до чотирьох із половиною років. Подружню пару визнано винною в крадіжці зі зломом. Суд також зобов'язав їх виплатити готелю компенсацію в розмірі 753 454 євро.

Жінка, яка, за повідомленнями іспанської преси, є колишньою королевою краси з Мексики, зареєструвалася в готелі за підробленим швейцарським паспортом.

[ + – ] Скриншот відео, на якому знято ймовірних винуватців пограбування ресторану Atrio Фото: Spanish Police/Handout via REUTERS

Після вечері в ресторані готелю, відзначеному трьома зірками Мішлен, для пари було організовано екскурсію знаменитим винним погребом готелю Atrio, після чого вони попрямували до свого номера. О 2 годині ночі жінка зателефонувала в приймальню і попросила єдиного співробітника, який працював у цей час, приготувати їй салат. Адміністратор спочатку відмовив у проханні, бо пара і так їла дегустаційне меню з 14 страв, але зрештою погодився, бо Прісцилла продовжувала наполягати.

Поки працівник готував салат, її чоловік прослизнув у приймальню і вкрав електронний ключ, який, як він думав, дасть змогу увійти до винного погребу, але він помилився. Перебуваючи за межами винного погребу, Дімітру зателефонував своїй напарниці і сказав їй ще раз відволікти працівника, замовивши ще й десерт.

"Обвинувачений повернувся на ресепшн і взяв зі скриньки майстер-ключ № 27, яким відчинив винний погріб, звідки забрав 45 пляшок вина", — повідомили в суді.

[ + – ] Поліція затримала пару на кордоні між Хорватією та Чорногорією Фото: Getty Images

Незважаючи на те, що правоохоронні органи оперативно почали розслідування злочину, на виявлення винних осіб знадобилося декілька місяців. Було отримано інформацію про те, що Дімітру є громадянином Румунії та Нідерландів і раніше був заарештований у Мадриді за крадіжку дорогого вина в магазинах для гурманів.

У січні цього року пара знову з'явилася в Румунії, де чоловік змінив паспорт, після чого вони знову зникли. Їхня удача закінчилася 19 липня, коли правоохоронні органи затримали їх на кордоні між Хорватією і Чорногорією, коли вони намагалися перетнути його.

Раніше Фокус писав, що в Чехії вкрали жеребця Кадирова вартістю понад пів мільйона гривень. Чеська республіка заморозила майно голови Чечні, зокрема кілька коней, виходячи з міжнародних санкцій. Невідомий зловмисник викрав породистого коня, вартість якого становить майже 400 тисяч крон.

Також повідомлялося, що китаєць пограбував АЗС, а потім 14 років ховався у печері від поліції. Лю Моуф разом із двома спільниками пограбував заправку, але у касі того дня було лише 23 долари. Спільників поліція незабаром затримала, і китаєць вирішив надійно сховатися, щоб уникнути тієї ж долі.