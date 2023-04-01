Зухвале пограбування: у Британії банда увірвалася на склад із грошима і винесла 5 млн фунтів

Злочин був ретельно спланований. Грабіжники проникли в склад, що охороняється, з готівкою, призначеною для банків і пунктів видачі грошей. Вони потрапили всередину, пристебнувши себе до днища вантажівки.

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Близько 5 мільйонів фунтів стерлінгів було викрадено зі складу готівки в Беркширі у Великій Британії після того, як грабіжники в масках успішно проникли в середину під вантажівкою. Про це розповідає Daily Mail.

Зухвале пограбування сталося в середу вранці на складі, де фургони були заповнені грошима, призначеними для ранкової здачі в банки та пункти видачі готівки. Грабіжники потрапили всередину, пристебнувши себе до дна вантажівки.

Банда загрожувала співробітникам торгового комплексу Слау, Беркшир, і зв'язала їх кабельними стяжками, після чого проникла до кількох автомобілів.

У ході втечі грабіжники застосували кутові шліфувальні машини, щоб проломити металевий паркан на сусідній ділянці. Злочин був ретельно спланований і ніхто не постраждав.

Грабіжники застосували кутові шліфувальні машини, щоб проломити металевий паркан Фото: brit

Грабіжники зникли на двох автомобілях і були одягнені в громіздкий одяг із налобними ліхтариками, але невідомо, чи були вони озброєні. Поліція не надала такої інформації.

Це найбільший наліт на грошові склади з часів пограбування Securitas на 53 мільйони фунтів стерлінгів у Тонбріджі, Кент, у 2006 році.

Раніше Фокус писав, що колишня королева краси пограбувала готель. Пляшка Chateau D'Yquem 1806 року вартістю 350 000 євро була серед вин, викрадених з готелю Atrio в Касересі на південному заході Іспанії в жовтні 2021 року в ході крадіжки, яку провернули 28-річна Прісцілла Гевара і 49-річний.

Також повідомлялося, що китаєць пограбував АЗС, а потім 14 років ховався у печері від поліції. Лю Моуф разом із двома спільниками пограбував заправку, але касі того дня було лише 23 долари. Спільників поліція незабаром затримала, і китаєць вирішив надійно сховатися, щоб уникнути тієї ж долі.