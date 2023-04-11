Передала записку: 78-річна жінка пограбувала банк і попросила вибачення перед касиром (фото)

Американку Бонні Гуч раніше вже двічі було засуджено за пограбування банку. Під час свого "нальоту" у 2020 році вона вручила касиру вітальну листівку, на якій було написано "це пограбування".

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У штаті Міссурі (США) прокурори звинуватили 78-річну Бонні Гуч у пограбуванні банку. За їхніми словами, вона передала касиру банку записку, де перепрошувала за те, що налякала його. Про це розповідає The Insider.

Прокурори стверджують, що американка, яка вже двічі була засуджена за пограбування банку, намагалася втекти з готівкою з банку Goppert Financial у Плезант-Гіллі.

5 квітня Гуч підійшла до каси банку та передала касиру записку, де йшлося про те, що їй потрібно 13 000 дрібними купюрами. У судових документах наголошується, що це була не єдина записка.

"Дякую, вибачте, я не хотіла вас налякати", — написала жінка.

Прокурори також стверджують, що Гуч стукала по стійці, щоб поквапити касира, говорячи йому, щоб він не рахував гроші та "просто віддав їх їй".

Потім американка зникла на позашляховику Buick із реєстраційним номером для людей із інвалідністю, повідомили прокурори. Коли поліція зупинила її на стоянці, вони знайшли гроші, розкидані на підлозі, та зазначили, що в машині сильно пахло алкоголем, повідомляє The Kansas City Star.

Goppert Finanicial Bank у Плезант-Гіллі Фото: Google Maps

"Коли офіцери вперше підійшли до неї, вони були збентежені... Це маленька літня леді, яка вийшла з дому. Спочатку ми не були впевнені, що це саме та людина", — сказав начальник поліції Плезант-Гілла Томмі Райт.

Гуч була заарештована та звинувачена в крадіжці чи спробі крадіжки з фінансової установи. Вона має ще дві судимості. Одна — за пограбування в Каліфорнії 1977 року, а інша — за пограбування банку 2020 року, де вона, як повідомляється, вручила касиру вітальну листівку, де було написано "це пограбування".

Її випробувальний термін за пограбування у 2020 році закінчився в листопаді 2021 року.

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