Жила з незнайомим чоловіком: зникла 13-річна дівчинка знайдена за 724 км від будинку (фото)

Співробітники поліції встановили, що 27-річний Джессі Томас Паттон "забрав дівчинку з Техасу" у лютому та привіз у свій дім. Він звинувачений у сексуальних домаганнях, нанесенні побоїв та викраденні.

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13-річну дівчинку з Х'юстона, штат Техас (США), яка зникла в лютому, було знайдено більш ніж за 450 миль (724 км) від будинку в Міссісіпі (США) з незнайомим чоловіком. Про це розповідає Yahoo News.

За словами співробітників офісу шерифа округу Перрі, 27-річного чоловіка, якого звуть Джессі Томас Паттон, було заарештовано і звинувачено в сексуальних домаганнях, нанесенні побоїв та викраденні.

Видання зазначає, що дівчинку помітили 6 квітня, коли вона йшла по шосе 98 навпроти Центральної середньої школи Перрі, яка знаходиться в містечку Нью-Огаста, штат Міссісіпі.

"Неповнолітню було доставлено до лікарні Форрест Дженерал для медичного огляду, після чого її передали під опіку Служби захисту дітей округу Перрі", — повідомили в офісі шерифа.

27-річного чоловіка, якого звуть Джессі Томас Паттон, заарештували і звинуватили у сексуальних домаганнях Фото: FOX News

Подальше розслідування показало, що дорослий чоловік "забрав дівчинку з Техасу" у лютому і привіз до свого будинку в Нью-Огасті. Він був заарештований 7 квітня і перебуває у в'язниці округу Перрі з можливістю виходу під заставу 250 000 доларів.

Слідчі не повідомили, як саме познайомилися Паттон і дівчинка. За їхніми словами, розслідування було передано поліцейському управлінню Х'юстона.

Раніше Фокус писав, що в США зникла жінка знайдена живою всередині затонулого джипа. Помічники шерифа не змогли встановити, як саме автомобіль опинився в озері і як довго він там знаходився.

Також повідомлялося, що вчителька організувала у своєму класі секретний бійцівський клуб. У США учні середньої школи повідомили слідчим, що вони брали участь у запланованих бійках усередині школи, та заявили, що їх знову запрошували на додаткові поєдинки, щоб вони могли взяти реванш.