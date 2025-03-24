"Бог рад": верующая звезда OnlyFans, заработавшая $43 млн, строит бизнес империю (фото)

Софи Рейн уверяет, что до сих пор у нее не было ни с кем интимных отношений, а аккаунт на OnlyFans не означает, что она не может быть девственницей. Девушка призналась, что до сих пор посещает онлайн-службы в местной церкви и не делает ничего богопротивного.

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20-летняя Софи Рейн из США, известная как одна из самых необычных звезд OnlyFans, заявила, что никогда не вступала в интимную связь, несмотря на миллионы, заработанные на платформе для взрослых. С момента начала своей карьеры девушка успела сколотить состояние в $43 миллиона и не собирается останавливаться. Об этом пишет Fox News.

Американская инфлюенсер из Майами призналась, что сильный характер и вера помогают ей справляться с критикой и троллингом в сети.

"Я очень сильная. У меня близкие отношения с церковью, и я люблю Бога. Я верю, что он прощает грехи, и думаю, что Бог рад моим успехам", — поделилась Рейн.

Девушка призналась сильный характер и вера помогают ей справляться с критикой и троллингом в сети Фото: Sophie Rain/Instagram

Она уточнила, что посещает онлайн-службы, так как редко бывает дома в Тампе, и не представляет себе другой приход, кроме своего родного.

Вопрос о девственности Софи вызвал бурные обсуждения в соцсетях. Кто-то обвиняет ее в маркетинговом трюке, а другие — защищают, называя "редкостью" и "находкой". Однако сама Рейн уверяет, что ждет "единственного", с кем хочет провести всю жизнь.

"Многие думают, что все, кто на OnlyFans, — актрисы взрослого кино, но это не так. Мой контент сдержанный. Главное — иметь личные границы и моральные ориентиры. Без этого легко потеряться", — отметила она.

Вопрос о девственности Софи вызвал бурные обсуждения в соцсетях Фото: sophieraiin/instagram

Несмотря на молодость, Рейн уже активно инвестирует в будущее. Она приобрела участок земли площадью 20 акров и запустила проект "Bop House" — пространство, где блогеры могут жить и создавать контент вместе. По словам Софи, проект вдохновлен концепцией известных контент-домов вроде Hype House.

"Это как девичья группа, где мы поддерживаем друг друга и вместе растем в TikTok. Мне не терпится увидеть, что из этого выйдет", — сказала она.

Ранее Фокус сообщал, что модель перенесла столько операций, что ее перестали узнавать по паспорту. Яна Прасерес подверглась множеству вмешательств хирурга, включая полную "гармонизацию" лица, несколько ринопластик и подтяжку тела. Всего на изменения внешности она потратила более 980 000 долларов.

Также стало известно, что модель заработала более 1 млн фунтов стерлингов, переодеваясь в эльфа. Иви Риз начала свой карьерный путь в 19 лет и за 9 лет стала одной из ключевых фигур в искусстве перевоплощения, заслужив прозвище "Регина Джордж мира косплея". Девушка не планирует останавливаться на достигнутом.