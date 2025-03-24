Раввин показал именное место Зеленского в центральной синагоге Киева (фото, видео)

Кресло президента Украины в синагоге находится в первом ряду с правого края. Если глава государства отсутствует, на его месте могут сидеть и другие посетители.

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Центральная синагога Киева имени Лазаря Бродского имеет большой молитвенный зал, в нем все сидячие места закреплены за конкретными людьми. Именное место есть и у президента Украины Владимира Зеленского, рассказал первый официальный раввин ВСУ Давид Мильман в интервью DW.

Кресло главы государства расположено в первом ряду с правого края возле прохода между рядами. Мильман отмечает, что на этом месте могут сидеть и другие посетители, если президент отсутствует.

"Когда нет владельца, здесь может сидеть любой", — объясняет раввин.

В синагоге собирается три раза в день около 20-30 человек

По словам Мильмана, несмотря на войну, в синагоге собирается три раза в день около 20-30 человек. Довольно большая часть общины выехала из страны в Европу, США или Израиль.

Раввин также отметил, что в рядах ВСУ воюют с россиянами более 1 тысячи евреев.

Отметим, что в 2020 году Владимир Зеленский в интервью изданию The Times of Israel говорил, что вопрос религии для него очень личный. Тогда он заявлял, что рос "не в ортодоксальной, а в обычной советской еврейской семье".

"Я никогда не говорю о религии и никогда не говорю о Боге, потому что у меня есть собственное мнение об этом. Конечно, я верю в Бога. Я говорю с ним только в те моменты, которые являются для меня личными и важными. И в местах, где я чувствую себя комфортно", — отмечал президент.

Напомним, недавно археологи нашли самую древнюю еврейскую ритуальную баню и масляную лампу с менорой. Обїект расположен в древнем портовом городе Остия Антика в Италии.

Зеленский показывал в его кабинете картины, на которые он смотрит каждый день. Одна из работ иллюстрирует бой ВСУ на российской территории, а на другой Кремль пылает в огне.