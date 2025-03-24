Кремль в огне и украинские воины: что известно о картинах в кабинете Зеленского (фото)

"Мечта" Сандро Антадзе "засветилась" еще в новогоднем обращении президента 31 декабря 2023 года. Другая работа принадлежит украинцу.

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Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью журналисту Саймону Шустеру. Разговор и фото из кабинета главы государства опубликовало издание Time.

На снимке можно увидеть, на какие картины Зеленский смотрит ежедневно. На одной из работ изображены украинские войска, которые воюют на территории России, на другой Кремль пылает в огне. По словам президента Украины, "каждая из них о победе".

"Мечта" Сандро Антадзе

Картину с изображением пожара, который охватил столицу РФ, грузинский художник Сандро Антадзе написал в 2023 году. А работу над ней он начал с началом большой войны в Украине.

Картины, которые висят в кабинете Владимира Зеленского Фото: TIME

"В процессе написания картины я выплеснул в ней весь свой гнев и ненависть. Рисуя, я думал о том, где должно оказаться это полотно, какое место было бы для него лучшим... Я четко чувствовал, что оно не должно висеть на простой стене, а должно было попасть туда, где его энергетика будет использована и материализуется", — говорил Сандро Антадзе для AT.ge.

Грузинский художник создал несколько копий Кремля в огне, а одну из них подарил президенту Украины.

Кстати, "Мрію" можно было увидеть в новогоднем обращении Зеленского в ночь на 1 января 2024 года.

Картина Андрея Холоменюка

Вторую картину написал художник из Черновцов Андрей Холоменюк, который изображает сцены сражений из истории Украины.

Художник-баталист родился в Черновцах в 1957 году, а некоторое время жил и работал в Сиднее.

Картины Андрея Холоменюка

"Мы постепенно переходим на сегодняшние дни. Сегодня такая ситуация, что мы должны показывать, логично подковывать наших военных и наше население", — рассказывал Холоменюк в интервью для "Суспільного".

В частности, буковинец начал заниматься изображением битв с 2004 года.

"Мы зарегистрировали студию военно-исторического искусства и начали заниматься этим вопросом очень серьезно", — отмечал художник.

Напомним, Владимир Зеленский прокомментировал ссору с Дональдом Трампом.

Также Фокус писал о судьбе пояса Усика, которого Зеленский повез в Белый дом.