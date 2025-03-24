"Было ощущение, что мы не союзники": Зеленский прокомментировал конфликт с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об эмоциональных моментах своих переговоров с Соединенными Штатами, а также раскрыл детали напряженного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.

Related video

Владимир Зеленский поделился своими впечатлениями от разговора с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Он отметил, что на определенном этапе возникло ощущение отстранения. Об этом было сказано в интервью журналу Time, опубликованном 24 марта.

"Но в тот момент было ощущение, что мы не являемся союзниками или не занимаем позицию союзника. В том разговоре я защищал достоинство Украины", — отметил украинский лидер.

Зеленский также разъяснил, почему Украина не капитулировала перед Россией.

Президент подчеркнул, что чувство достоинства стало основной мотивацией для украинцев в начале полномасштабной войны.

"Почему украинцы защищались в начале этой войны? Из-за чувства собственного достоинства", — сказал он.

Зеленский также подчеркнул, что Украина не стремится быть сверхдержавой, но ее граждане всегда готовы дать решительный ответ, когда ставятся под угрозу ключевые ценности — свобода, демократия и национальное достоинство.

Стоит напомнить, что британский премьер Кир Стармер уговорил Зеленского возобновить отношения с Трампом. Стармер пытался убедить президента Украины поддержать мирный план Дональда Трампа и соглашение по полезным ископаемым.

Также Фокус писал о том, что 21 марта Трамп заявил, что имел "очень хорошие" переговоры с Путиным и Зеленским. Украина и Россия очертили основные направления соглашения для решения конфликта.