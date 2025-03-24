"Було відчуття, що ми не є союзниками": Зеленський прокоментував конфлікт із Трампом

Президент України Володимир Зеленський розповів про емоційні моменти своїх переговорів зі Сполученими Штатами, а також розкрив деталі напруженої розмови з американським лідером Дональдом Трампом.

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Володимир Зеленський поділився своїми враженнями від розмови з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому 28 лютого. Він зазначив, що на певному етапі виникло відчуття відсторонення. Про це було сказано в інтерв'ю журналу Time, опублікованому 24 березня.

"Але в той момент було відчуття, що ми не є союзниками або не займаємо позицію союзника. У тій розмові я захищав гідність України", — зазначив український лідер.

Зеленський також роз’яснив, чому Україна не капітулювала перед Росією.

Президент підкреслив, що почуття гідності стало основною мотивацією для українців на початку повномасштабної війни.

"Чому українці захищалися на початку цієї війни? Через почуття власної гідності", — сказав він.

Зеленський також наголосив, що Україна не прагне бути наддержавою, але її громадяни завжди готові дати рішучу відповідь, коли ставляться під загрозу ключові цінності — свобода, демократія та національна гідність.

Варто нагадати, що британський премʼєр Кір Стармер вмовив Зеленського поновити стосунки з Трампом. Стармер намагався переконати президента України підтримати мирний план Дональда Трампа та угоду щодо корисних копалин.

Також Фокус писав про те, що 21 березня Трамп заявив, що мав "дуже хороші" переговори з Путіним і Зеленським. Україна та Росія окреслили основні напрямки угоди для вирішення конфлікту.